EICMA 2026

Aprilia RSV4, Tuono V4, RS 660 e Tuono 660 Factory, la nuova grafica 2027 si ispira all’elettronica

Avatar di Daniele Di Geronimo,

30 minuti fa - Si chiama aPRC Backbone, linee rosse su nero come i circuiti di bordo.

La famiglia Factory cambia livrea per il 2027. Sul serbatoio c’è anche la scritta Aprilia tradotta in codice binario.
Benvenuto nello Speciale EICMA 2026, composto da 100 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario EICMA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Le Aprilia più sportive cambiano abito per il 2027. La famiglia Factory, che riunisce le versioni più curate e accessoriate delle sportive di Noale, riceve una nuova livrea comune a tutti i modelli. Sono le quattro cilindri RSV4 e Tuono V4 e le bicilindriche di media cilindrata RS 660 e Tuono 660. Lo scorso anno il tema era stato il flusso dell’aria, con le livree Factory 2026. Per il 2027 il Centro Stile Aprilia ha scelto l’elettronica.

Una grafica che disegna i circuiti

Aprilia RS 660 Factory A-PRC

La nuova colorazione si chiama aPRC Backbone, dal nome della struttura di circuiti che porta i dati dell’elettronica Aprilia in tutta la moto. Su una base nera lucida corrono punti e linee rosse, che rappresentano i segnali che partono dalla centralina e si diffondono nel veicolo. Sulla parte anteriore del serbatoio c’è un riquadro che ricorda il disegno di una centralina, con il logo «a» in rosso.

Aprilia Tuono 660 Factory A-PRC

Guardando in trasparenza si legge la scritta Aprilia tradotta in codice binario ASCII, un dettaglio che si nota solo da vicino.

Perché proprio l’elettronica

Aprilia Tuono V4 Factory A-PRC

Per Aprilia l’elettronica è uno dei tratti che distinguono le Factory, insieme all’aerodinamica celebrata dalla grafica precedente. La Casa ricorda di essere stata la prima, a suo dire, a portare l’acceleratore elettronico ride-by-wire su una moto da corsa e poi su una di serie. Oggi quella tecnologia è usata da tutti, e senza di essa molti controlli elettronici non potrebbero funzionare.

Aprilia RSV4 Factory A-PRC

Tutte le Factory hanno di serie il pacchetto aPRC, Aprilia Performance Ride Control, che la Casa definisce il più completo sul mercato. RSV4 Factory e Tuono V4 Factory hanno in più la funzione Corner by Corner. Una volta impostata dal pilota prima di entrare in pista, cambia da sola, curva dopo curva, i livelli di controllo di trazione, di impennata e del freno motore, come avviene sulle moto da corsa più evolute. Secondo Aprilia sono le uniche moto in commercio a offrirla.

VEDI ANCHE
Aprilia SXR 125, arriva il nuovo scooter per la città con strumentazione TFT e fari a LED
Aprilia RSV4 Obscure, la superbike da 220 CV e solo 500 esemplari: debutto a EICMA 2026
Tags
apriliaEICMA 2026EICMA 2026 novità

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
    Daniele Di Geronimo
    Daniele Di Geronimo
    Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

    Gli articoli di Daniele

    Logo Aprilia
    Aprilia
    EICMA 2026