Aprilia RSV4, Tuono V4, RS 660 e Tuono 660 Factory, la nuova grafica 2027 si ispira all’elettronica

Le Aprilia più sportive cambiano abito per il 2027. La famiglia Factory, che riunisce le versioni più curate e accessoriate delle sportive di Noale, riceve una nuova livrea comune a tutti i modelli. Sono le quattro cilindri RSV4 e Tuono V4 e le bicilindriche di media cilindrata RS 660 e Tuono 660. Lo scorso anno il tema era stato il flusso dell’aria, con le livree Factory 2026. Per il 2027 il Centro Stile Aprilia ha scelto l’elettronica.

Una grafica che disegna i circuiti

Aprilia RS 660 Factory A-PRC

La nuova colorazione si chiama aPRC Backbone, dal nome della struttura di circuiti che porta i dati dell’elettronica Aprilia in tutta la moto. Su una base nera lucida corrono punti e linee rosse, che rappresentano i segnali che partono dalla centralina e si diffondono nel veicolo. Sulla parte anteriore del serbatoio c’è un riquadro che ricorda il disegno di una centralina, con il logo «a» in rosso.

Aprilia Tuono 660 Factory A-PRC

Guardando in trasparenza si legge la scritta Aprilia tradotta in codice binario ASCII, un dettaglio che si nota solo da vicino.

Perché proprio l’elettronica

Aprilia Tuono V4 Factory A-PRC

Per Aprilia l’elettronica è uno dei tratti che distinguono le Factory, insieme all’aerodinamica celebrata dalla grafica precedente. La Casa ricorda di essere stata la prima, a suo dire, a portare l’acceleratore elettronico ride-by-wire su una moto da corsa e poi su una di serie. Oggi quella tecnologia è usata da tutti, e senza di essa molti controlli elettronici non potrebbero funzionare.

Aprilia RSV4 Factory A-PRC

Tutte le Factory hanno di serie il pacchetto aPRC, Aprilia Performance Ride Control, che la Casa definisce il più completo sul mercato. RSV4 Factory e Tuono V4 Factory hanno in più la funzione Corner by Corner. Una volta impostata dal pilota prima di entrare in pista, cambia da sola, curva dopo curva, i livelli di controllo di trazione, di impennata e del freno motore, come avviene sulle moto da corsa più evolute. Secondo Aprilia sono le uniche moto in commercio a offrirla.

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