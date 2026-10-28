Benda entra nel mondo delle adventure: a EICMA debutta la Capra 700. Ecco com'è fatta

Benda, conosciuta prevalentemente per le sue custom, entra nel mondo delle advenure presentando a EICMA 2026 la nuova Capra 700, un modello sviluppato appositamente per il mercato europeo, dove il filone delle endurone sembra non conoscere crisi. Scopriamo insieme com'è fatta e se ha le carte in regola per dire la sua all'interno di un segmento di mercato affollatissimo.

Desing

Il design è senz'altro... caratteristico (qui la citazione al meme è d'obbligo). Il doppio scarico integrato e rialzato è una delle caratteristiche distintive della Capra 700, così come la firma luminosa anteriore per le luci diurne e da fendinebbia integrati. Sulla Capra 700 non mancano poi le barre paramotore e un portapacchi sopra il serbatoio, utile per fissare dell'attrezzatura.

Benda Capra 700: arriva la nuova adventure asiatica a EICMA 2026

Motore e ciclistica

La Benda Capra 700 è spinta da un motore bicilindrico a V da 691,6 cc raffreddato a liquido, capace di erogare 73,4 CV (54 Kw) a 9.000 giri/min e 68 Nm di coppia a 6.500 giri/min, una soluzione sempre più rara all'interno di questo segmento, dominato prevalentemente dai bicilindrici paralleli. A comandare le operazioni ci pensa il ride by wire, mentre i cambio a 6 rapporti è accoppiato ad una frizione antisaltellamento multidisco in bagno d’olio.

La nuova adventure di Benda è stata disegnata in Europa e ingegnerizzata e prodotta ad Hangzhou. Lo scheletro della moto è un telaio a traliccio in acciaio, abbinato un forcellone in alluminio. Ottima l'escursione delle sospensioni, 230 mm davanti e 220 mm dietro, con regolazioni complete per idraulica e precarica della molla. A testimoniare la destinazione adventure ci sono ruote da 21 pollici anteriori e 18 pollici posteriori, ma anche un’altezza della sella di 850 mm. La nota dolente è rappresentata dal peso, dichiarato di 220 kg a vuoto, il serbatoio è da 18 litri.

Benda Capra 700: motore monocilindrico con oltre 70 CV di potenza

Dotazione

Come spesso capita con le moto provenienti dalla Cina, la dotazione di serie è molto competitiva, sulla Capra 700 sono previsti un display TFT verticale, acceleratore ride-by-wire, ABS a due canali disinseribile e controllo della trazione, oltre a una presa USB per la ricarica. Data d'arrivo sul mercato e prezzo non sono ancora stati comunicati, vi terremo aggiornati.





Specifiche tecniche Benda Capra 700

Motore 691,66 cc, raffreddato a liquido, 4 tempi, bicilindrico a V di 65° Alesaggio x corsa 80 × 68,8 mm Rapporto di compressione 11,5:1 Potenza massima 73,4 CV (54 Kw) a 9.000 giri/min Coppia massima 68 Nm a 6.500 giri/min Cambio Sei marce Frizione Frizione antisaltellamento multidisco in bagno d’olio Trasmissione finale Catena Telaio e forcellone Telaio a traliccio in acciaio, forcellone in alluminio Sospensione anteriore Forcella telescopica a steli rovesciati, regolazione multilivello di compressione e ritorno, escursione di 230 mm Sospensione posteriore Monoammortizzatore con leveraggi e serbatoio piggyback; corsa ammortizzatore 89 mm / escursione ruota posteriore 220 mm; regolazione multilivello di compressione e ritorno Pneumatico anteriore 90/90-21 Pneumatico posteriore 150/70-18 L x L x H 2306 x 1050 x 1397 mm Interasse 1599 mm Freni Dischi anteriori e posteriori, ABS a 2 canali Freno anteriore Pinza radiale a 4 pistoncini, disco singolo Freno posteriore Pinza a 1 pistoncino, disco singolo Altezza sella 850 mm Peso a vuoto 220 kg Capacità serbatoio 18 litri Strumentazione Display TFT Dotazione Ricarica USB-A

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