EICMA 2026

Benda entra nel mondo delle adventure: a EICMA debutta la Capra 700. Ecco com'è fatta

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14 fa - Per la prima adventure del brand, motore bicilindrico a V da 70 CV e tanta tecnologia

Una adventure bicilindrica, con motore a V da 73,4 CV, cerchio da 21" davanti e una buona dotazione.
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Benda, conosciuta prevalentemente per le sue custom, entra nel mondo delle advenure presentando a EICMA 2026 la nuova Capra 700, un modello sviluppato appositamente per il mercato europeo, dove il filone delle endurone sembra non conoscere crisi. Scopriamo insieme com'è fatta e se ha le carte in regola per dire la sua all'interno di un segmento di mercato affollatissimo.

Desing

Il design è senz'altro... caratteristico (qui la citazione al meme è d'obbligo). Il doppio scarico integrato e rialzato è una delle caratteristiche distintive della Capra 700, così come la firma luminosa anteriore per le luci diurne e da fendinebbia integrati. Sulla Capra 700 non mancano poi le barre paramotore e un portapacchi sopra il serbatoio, utile per fissare dell'attrezzatura.

Benda Capra 700: arriva la nuova adventure asiatica a EICMA 2026

Motore e ciclistica

La Benda Capra 700 è spinta da un motore bicilindrico a V da 691,6 cc raffreddato a liquido, capace di erogare 73,4 CV (54 Kw) a 9.000 giri/min e 68 Nm di coppia a 6.500 giri/min, una soluzione sempre più rara all'interno di questo segmento, dominato prevalentemente dai bicilindrici paralleli. A comandare le operazioni ci pensa il ride by wire, mentre i cambio a 6 rapporti è accoppiato ad una frizione antisaltellamento multidisco in bagno d’olio. 

La nuova adventure di Benda è stata disegnata in Europa e ingegnerizzata e prodotta ad Hangzhou. Lo scheletro della moto è un telaio a traliccio in acciaio, abbinato  un forcellone in alluminio. Ottima l'escursione delle sospensioni, 230 mm davanti e 220 mm dietro, con regolazioni complete per idraulica e precarica della molla. A testimoniare la destinazione adventure ci sono ruote da 21 pollici anteriori e 18 pollici posteriori, ma anche un’altezza della sella di 850 mm. La nota dolente è rappresentata dal peso, dichiarato di 220 kg a vuoto, il serbatoio è da 18 litri.

Benda Capra 700: motore monocilindrico con oltre 70 CV di potenza

Dotazione

Come spesso capita con le moto provenienti dalla Cina, la dotazione di serie è molto competitiva, sulla Capra 700 sono previsti un display TFT verticale, acceleratore ride-by-wire, ABS a due canali disinseribile e controllo della trazione, oltre a una presa USB per la ricarica. Data d'arrivo sul mercato e prezzo non sono ancora stati comunicati, vi terremo aggiornati.

 

Specifiche tecniche Benda Capra 700

 

Motore 691,66 cc, raffreddato a liquido, 4 tempi, bicilindrico a V di 65°
Alesaggio x corsa 80 × 68,8 mm
Rapporto di compressione 11,5:1
Potenza massima 73,4 CV (54 Kw) a 9.000 giri/min
Coppia massima 68 Nm a 6.500 giri/min
Cambio Sei marce
Frizione Frizione antisaltellamento multidisco in bagno d’olio
Trasmissione finale Catena
Telaio e forcellone Telaio a traliccio in acciaio, forcellone in alluminio
Sospensione anteriore Forcella telescopica a steli rovesciati, regolazione multilivello di compressione e ritorno, escursione di 230 mm
Sospensione posteriore Monoammortizzatore con leveraggi e serbatoio piggyback; corsa ammortizzatore 89 mm / escursione ruota posteriore 220 mm; regolazione multilivello di compressione e ritorno
Pneumatico anteriore 90/90-21
Pneumatico posteriore 150/70-18
L x L x H 2306 x 1050 x 1397 mm
Interasse 1599 mm
Freni Dischi anteriori e posteriori, ABS a 2 canali
Freno anteriore Pinza radiale a 4 pistoncini, disco singolo
Freno posteriore Pinza a 1 pistoncino, disco singolo
Altezza sella 850 mm
Peso a vuoto 220 kg
Capacità serbatoio 18 litri
Strumentazione Display TFT
Dotazione Ricarica USB-A
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    Danilo Chissalé
    Danilo Chissalé
    Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.

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