Benda entra nel mondo delle adventure: a EICMA debutta la Capra 700. Ecco com'è fatta

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Benda, conosciuta prevalentemente per le sue custom, entra nel mondo delle advenure presentando a EICMA 2026 la nuova Capra 700, un modello sviluppato appositamente per il mercato europeo, dove il filone delle endurone sembra non conoscere crisi. Scopriamo insieme com'è fatta e se ha le carte in regola per dire la sua all'interno di un segmento di mercato affollatissimo.
Desing
Il design è senz'altro... caratteristico (qui la citazione al meme è d'obbligo). Il doppio scarico integrato e rialzato è una delle caratteristiche distintive della Capra 700, così come la firma luminosa anteriore per le luci diurne e da fendinebbia integrati. Sulla Capra 700 non mancano poi le barre paramotore e un portapacchi sopra il serbatoio, utile per fissare dell'attrezzatura.
Benda Capra 700: arriva la nuova adventure asiatica a EICMA 2026
Motore e ciclistica
La Benda Capra 700 è spinta da un motore bicilindrico a V da 691,6 cc raffreddato a liquido, capace di erogare 73,4 CV (54 Kw) a 9.000 giri/min e 68 Nm di coppia a 6.500 giri/min, una soluzione sempre più rara all'interno di questo segmento, dominato prevalentemente dai bicilindrici paralleli. A comandare le operazioni ci pensa il ride by wire, mentre i cambio a 6 rapporti è accoppiato ad una frizione antisaltellamento multidisco in bagno d’olio.
La nuova adventure di Benda è stata disegnata in Europa e ingegnerizzata e prodotta ad Hangzhou. Lo scheletro della moto è un telaio a traliccio in acciaio, abbinato un forcellone in alluminio. Ottima l'escursione delle sospensioni, 230 mm davanti e 220 mm dietro, con regolazioni complete per idraulica e precarica della molla. A testimoniare la destinazione adventure ci sono ruote da 21 pollici anteriori e 18 pollici posteriori, ma anche un’altezza della sella di 850 mm. La nota dolente è rappresentata dal peso, dichiarato di 220 kg a vuoto, il serbatoio è da 18 litri.
Benda Capra 700: motore monocilindrico con oltre 70 CV di potenza
Dotazione
Come spesso capita con le moto provenienti dalla Cina, la dotazione di serie è molto competitiva, sulla Capra 700 sono previsti un display TFT verticale, acceleratore ride-by-wire, ABS a due canali disinseribile e controllo della trazione, oltre a una presa USB per la ricarica. Data d'arrivo sul mercato e prezzo non sono ancora stati comunicati, vi terremo aggiornati.
Specifiche tecniche Benda Capra 700
|Motore
|691,66 cc, raffreddato a liquido, 4 tempi, bicilindrico a V di 65°
|Alesaggio x corsa
|80 × 68,8 mm
|Rapporto di compressione
|11,5:1
|Potenza massima
|73,4 CV (54 Kw) a 9.000 giri/min
|Coppia massima
|68 Nm a 6.500 giri/min
|Cambio
|Sei marce
|Frizione
|Frizione antisaltellamento multidisco in bagno d’olio
|Trasmissione finale
|Catena
|Telaio e forcellone
|Telaio a traliccio in acciaio, forcellone in alluminio
|Sospensione anteriore
|Forcella telescopica a steli rovesciati, regolazione multilivello di compressione e ritorno, escursione di 230 mm
|Sospensione posteriore
|Monoammortizzatore con leveraggi e serbatoio piggyback; corsa ammortizzatore 89 mm / escursione ruota posteriore 220 mm; regolazione multilivello di compressione e ritorno
|Pneumatico anteriore
|90/90-21
|Pneumatico posteriore
|150/70-18
|L x L x H
|2306 x 1050 x 1397 mm
|Interasse
|1599 mm
|Freni
|Dischi anteriori e posteriori, ABS a 2 canali
|Freno anteriore
|Pinza radiale a 4 pistoncini, disco singolo
|Freno posteriore
|Pinza a 1 pistoncino, disco singolo
|Altezza sella
|850 mm
|Peso a vuoto
|220 kg
|Capacità serbatoio
|18 litri
|Strumentazione
|Display TFT
|Dotazione
|Ricarica USB-A
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Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.