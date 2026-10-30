Zero Motorcycles LS3: a EICMA 2026 arriva lo scooter elettrico che raggiunge i 120 km/h

Zero LS3 debutta a EICMA 2026: 17 CV, velocità massima di 120 km/h, autonomia fino a 150 km e prezzo di 6.985 euro f.c

Non soltanto città. Con il nuovo LS3, presentato in anteprima europea a EICMA 2026, Zero Motorcycles prova ad allargare gli orizzonti della propria gamma di scooter elettrici. Dopo LS1, il nuovo arrivato punta su prestazioni superiori, maggiore autonomia e una dotazione pensata per rendere più piacevoli anche gli spostamenti che vanno oltre il classico tragitto casa-ufficio.

LA TECNICA: TRE BATTERIE E 17 CV DI POTENZA

Il dato che distingue maggiormente il nuovo Zero LS3 è la velocità massima dichiarata di 120 km/h, che gli permette di guardare anche ai percorsi extraurbani. Zero specifica inoltre una velocità continuativa di 102 km/h. Il motore elettrico sviluppa una potenza di picco di 12,7 kW, equivalenti a circa 17 CV, mentre l'autonomia dichiarata arriva fino a 150 km. Ad alimentarlo provvedono tre batterie integrate, per una capacità energetica complessiva di 5,6 kWh. Una di queste è collocata sotto la sella e può essere rimossa quando serve recuperare ulteriore spazio di carico.

Una soluzione interessante per chi utilizza quotidianamente lo scooter e preferisce poter scegliere, in base alle esigenze, tra maggiore capacità energetica e più spazio per gli oggetti. Zero, tuttavia, non specifica quale sia l'autonomia disponibile utilizzando soltanto le altre due batterie.

DOTAZIONE: SELLA RISCALDATA, ABS E DOPPIA VIDEOCAMERA

Anche sul fronte della dotazione LS3 prova a distinguersi. Lo scooter è connesso all'app Zero Motorcycles, mentre tra i dispositivi di assistenza alla guida troviamo un sistema ABS evoluto e l'Hill Hold, utile per mantenere fermo il veicolo durante le partenze in salita. Per affrontare anche i mesi più freddi sono previste manopole e sella riscaldabili. Non mancano due prese USB-C per la ricarica dei dispositivi elettronici.

Una particolarità è rappresentata dalle videocamere integrate, una anteriore e una posteriore, che permettono di registrare i percorsi effettuati. La dotazione di serie comprende inoltre un gancio portabagagli aggiornato, il bauletto posteriore e un parabrezza di altezza intermedia. Chi desidera maggiore protezione aerodinamica può scegliere un parabrezza più alto, disponibile separatamente come accessorio.

ZERO LS3: PREZZO, COLORI E DISPONIBILITÀ

Il nuovo Zero LS3 sarà proposto nelle colorazioni Sterling Silver e Midnight Blue, con disponibilità prevista a partire dalla primavera 2027. Il prezzo annunciato è di 6.985 euro franco concessionario. Per quanto riguarda la patente, Zero indica la possibilità di guidarlo con patente A1 o B idonea, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa locale.

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