Zero Motorcycles LS3: a EICMA 2026 arriva lo scooter elettrico che raggiunge i 120 km/h

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Non soltanto città. Con il nuovo LS3, presentato in anteprima europea a EICMA 2026, Zero Motorcycles prova ad allargare gli orizzonti della propria gamma di scooter elettrici. Dopo LS1, il nuovo arrivato punta su prestazioni superiori, maggiore autonomia e una dotazione pensata per rendere più piacevoli anche gli spostamenti che vanno oltre il classico tragitto casa-ufficio.
LA TECNICA: TRE BATTERIE E 17 CV DI POTENZA
Il dato che distingue maggiormente il nuovo Zero LS3 è la velocità massima dichiarata di 120 km/h, che gli permette di guardare anche ai percorsi extraurbani. Zero specifica inoltre una velocità continuativa di 102 km/h. Il motore elettrico sviluppa una potenza di picco di 12,7 kW, equivalenti a circa 17 CV, mentre l'autonomia dichiarata arriva fino a 150 km. Ad alimentarlo provvedono tre batterie integrate, per una capacità energetica complessiva di 5,6 kWh. Una di queste è collocata sotto la sella e può essere rimossa quando serve recuperare ulteriore spazio di carico.
Una soluzione interessante per chi utilizza quotidianamente lo scooter e preferisce poter scegliere, in base alle esigenze, tra maggiore capacità energetica e più spazio per gli oggetti. Zero, tuttavia, non specifica quale sia l'autonomia disponibile utilizzando soltanto le altre due batterie.
DOTAZIONE: SELLA RISCALDATA, ABS E DOPPIA VIDEOCAMERA
Anche sul fronte della dotazione LS3 prova a distinguersi. Lo scooter è connesso all'app Zero Motorcycles, mentre tra i dispositivi di assistenza alla guida troviamo un sistema ABS evoluto e l'Hill Hold, utile per mantenere fermo il veicolo durante le partenze in salita. Per affrontare anche i mesi più freddi sono previste manopole e sella riscaldabili. Non mancano due prese USB-C per la ricarica dei dispositivi elettronici.
Una particolarità è rappresentata dalle videocamere integrate, una anteriore e una posteriore, che permettono di registrare i percorsi effettuati. La dotazione di serie comprende inoltre un gancio portabagagli aggiornato, il bauletto posteriore e un parabrezza di altezza intermedia. Chi desidera maggiore protezione aerodinamica può scegliere un parabrezza più alto, disponibile separatamente come accessorio.
ZERO LS3: PREZZO, COLORI E DISPONIBILITÀ
Il nuovo Zero LS3 sarà proposto nelle colorazioni Sterling Silver e Midnight Blue, con disponibilità prevista a partire dalla primavera 2027. Il prezzo annunciato è di 6.985 euro franco concessionario. Per quanto riguarda la patente, Zero indica la possibilità di guidarlo con patente A1 o B idonea, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa locale.
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Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.