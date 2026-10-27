Nuova Suzuki SV-7S: fascino retro-moderno ed elettronica avanzata a EICMA 2026

Alla kermesse milanese debutta la nuova bicilindrica: motore Euro 5+, pacchetto elettronico S.I.R.S. e display TFT connesso. Sarà la degna erede della SV650?

Tappeto rosso e riflettori accesi a EICMA 2026 sulla bicilindrica giapponese, pensata per raccogliere l’eredità della celebre SV650.

Una naked che guarda al futuro

La nuova arrivata si presenta con una filosofia d'impiego chiara e immediata: offrire una guida dinamica, accessibile e intuitiva sia per i neofiti sia per i motociclisti più esperti. L'estetica mantiene le proporzioni snelle e la silhouette pulita tipiche di Suzuki in questo segmento, impreziosite dal telaio in tubi in bella vista, dal nuovo faro anteriore circolare a LED, dal tocco neo-retrò e da una posizione di guida naturale con manubrio in alluminio a sezione variabile.

Suzuki SV-7S: a EICMA 2026 le tre colorazioni di lancio della nuova bicilindrica

Il V-Twin di Hamamatsu si fa hi-tech

Sotto il caratteristico telaio a traliccio in tubi di acciaio batte il propulsore di 645 cc. Questo motore V-Twin a 90° eroga una potenza di 54 kW (73,4 CV) per una coppia di 64 Nm, ed è stato aggiornato per rispettare le normative Euro 5+ mantenendo la consueta elasticità di erogazione.

La vera evoluzione risiede nel debutto del pacchetto elettronico S.I.R.S. (Suzuki Intelligent Ride System), che porta in dote l'acceleratore Ride-by-Wire, le tre mappe motore SDMS, il controllo di trazione STCS su tre livelli e il cambio elettronico bi-direzionale Quick Shift.

Suzuki SV-7S: il ponte di comando della moto con cruscotto TFT a colori da 4,2''

Connettività avanzata e ciclistica equilibrata

Sul fronte dell'infotainment fa il suo ingresso la nuova strumentazione TFT a colori da 4,2 pollici, integrata con l'app Suzuki Ride Connect+ per offrire la navigazione turn-by-turn, avvisi meteo, notifiche dello smartphone e registro dei consumi direttamente sul display. La ciclistica combina una forcella telescopica da 41 mm, un monoammortizzatore posteriore regolabile e un doppio disco anteriore da 290 mm con ABS.

Con un'altezza sella contenuta a 785 mm e un peso di 200 kg, la nuova naked giapponese si conferma estremamente agile e facile da gestire in ogni situazione su strada. Appuntamento, quindi, allo stand Suzuki per vedere la nuova bicilindrica e tutte le novità portate dalla casa di Hamamatsu alla rassegna milanese.

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