Fantic Imola 500 e 125, la sportiva italiana debutta a EICMA: specifiche e prezzo

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A EICMA 2026, Fantic promuove a modello di serie la sportiva carenata Fantic Imola già anticipata in passato, che sarà disponibile in due cilindrate: 125 cc e 500 cc. La massima espressione sportiva della famiglia Street dell'azienda italiana offre una dotazione di serie particolarmente ricca. La versione 500, per esempio, adotta le nuove sospensioni Fantic FRS (Fantic Racing Suspension). Entriamo più nei dettagli.
Fantic Imola, specifiche tecniche
Partiamo da Imola 500 che può contare su di un motore monocilidrico MM460, sviluppato e prodotto da Motori Minarelli. La cilindrata è di 463 cc e può contare sul raffreddamento a liquido e sull'omologazione Euro 5+. Per rendere la curva di erogazione più piena e lineare rispetto alla Stealth 500, Imola adotta un nuovo airbox dedicato e collettore di scarico. Inoltre, è presente un pistone racing ancora più performante, che riduce le inerzie e rende la salita di giri rapida, con la zona rossa a 10.500 giri al minuto.
L’alimentazione è affidata all’iniezione elettronica con corpo farfallato Ride-by-Wire da 46 mm e c'è pure la frizione antisaltellamento multidisco in bagno d’olio, oltre al cambio a 6 marce.
Senza entrare nei dettagli, Fantic fa sapere che la potenza è molto vicina al limite della patente A2.
Invece, Imola 125 può contare su di un motore Minarelli 125 cc 4 tempi a iniezione elettronica da 15 CV a 10.250 giri al minuto, con fasatura variabile VVA (Variable Valve Actuation) e frizione antisaltellamento. Il cambio è a 6 marce.
Ciclistica
Fatic Imola adotta un telaio misto che combina un traliccio anteriore in acciaio con piastre laterali in alluminio forgiato e un telaietto posteriore removibile. Il tutto per garantire la resistenza torsionale necessaria per la guida in pista e precisione nei tratti misti e veloci. Per massimizzare trazione e stabilità in uscita di curva, c'è un forcellone in alluminio con capriata inferiore di rinforzo.
Inoltre, rispetto alla Stealth, troviamo una piastra di sterzo superiore dedicata e semi manubri che possono essere regolati in base alle necessità del pilota.
La ciclistica è affidata a un pacchetto di sospensioni che nascono dal progetto Fantic Racing Suspension (FRS). In particolare, su Imola 500 le FRS adottano la configurazione TRACK, con forcella a steli rovesciati TRACK43 da 43 mm e 130 mm di corsa e monoammortizzatore TRACK14, entrambi completamente regolabili.
Invece, su Imola 125 c'è un setting dedicato, con monoammortizzatore regolabile nel precarico. L'impianto frenante prevede un disco anteriore da 320 mm con pinza radiale e un disco posteriore da 230 mm. Ruote da 17 pollici, con pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV (misure da 110/70-17 e 150/60-17).
Imola 500 pesa a secco 150 kg, mentre Imola 125 fa segnare sulla bilancia 130 kg.
Elettronica
Completa la dotazione elettronica. Fantic Imola 500 adotta la piattaforma inerziale che abilita l’ABS Cornering a doppio canale, disinseribile al posteriore, e il Traction Control. Quattro Riding Mode che sono: Street, Wet, Track e Custom. Modalità che combinano la doppia mappa motore (FUN e WET), l’intervento del controllo di trazione e la gestione dell’ABS, per adattare la moto a ogni condizione di guida.
Per la più piccola Imola 125, invece, ci sono i riding mode Street e Track, con mappa motore unica e ABS Cornering disponibile come optional.
La dotazione di serie di Fantic Imola include pure display TFT da 5 pollici, presa USB-C, fari Full LED a doppia lente e indicatori di direzione a LED.
Prezzi
Due le livree per Imola, Factory White e Racing Black. Le sportive saranno disponibili nelle concessionarie da maggio 2027. I prezzi? 6.990 euro per Imola 500 e 5.990 euro per Imola 125.
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