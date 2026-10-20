CFMoto a EICMA 2026: il teaser nasconde un maxi scooter sportivo?

Tutti sanno che, a EICMA 2026, la star dello stand di CFMoto sarà la versione definitiva dell'attesissima sportiva con motore V4, ma il brand cinese non si limiterà solo a questo. La prova ci arriva direttamente dai canali social di CFMoto, che per invitarci alla kermesse milanese ha scelto di utilizzare il bozzetto di quello che (quasi a tutti) sembra un nuovo scooter inedito.

Sbagliato, Sherlock

Il bello dei social? La sezione commenti, la fiera dell'indovina chi. C'è chi, probabilmente consumato dall'ansia spasmodica di guidare il bombardone con motore a V, riesce a vedereci davvero la V4 SR-RR, chi uno scooter adventure, qualcuno addirittura (senza vedere nient'altro, se non due fari a LED) afferma che il motore sarà elettrico. Chi ha ragione? Andiamo per logica.

Prima ipotesi: la sportiva. La firma luminosa ricorda (molto lontanamente) quella delle SR, ed è questo che spinge alcuni a pensare al frontale della V4 SR-RR. Contro questa lettura c’è il fatto che CFMoto ha già mostrato un teaser dedicato alla sportiva in cui si vede tutto, a cosa servirebbe tutto questo mistero? E poi c'è il tema proporzioni: la superficie sopra al faro è ampia, molto più in linea con un cupolino da scooter gt o sportivo.

Seconda ipotesi: scooter, ma come? La seconda ipotesi, quella più verosimile, riguarda lo scooter ma di che tipologia e con che cilindrata? Da un bozzetto che mostra solamente una piccola parte dello scooter non è semplice. Adventure? Forse, anche se elementi chiari e inequivolcabili non ce ne sono, niente ruote tassellate in vista o barre tubolari. Più probabile uno scooter sportivo, in stile TMAX, ma poi entrerebbero in gioco i discorsi su cilindrata e tipologia di motore. I maxi scooter sportivi bicilindrici sono un ''business'' prettamente europeo e, come ben saprete, il mercato nostrano per un colosso mondiale come CFMoto potrebbe avere poco appeal. Decisamente più utile se fosse di cilindrata ''globale'': tra i 200 e 350cc. Da non escludere nemmeno la possibilità elettrica, insomma c'è da aspettare ancora qualche settimana. I cancelli di EICMA stanno per aprirsi, lì scopriremo la verità.

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