GIVI XSpace a EICMA, la nuova valigia moto che passa da 27 a 36 litri in 7 secondi

GIVI a EICMA 2026 ha presentato diverse novità della sua gamma di accessori per le moto. Per chi viaggia molto con la sua due ruote, l'azienda ha portato alla fiera XSpace, la sua nuova valigia Monokey espandibile, capace di passare da 27 a 36 litri in soli 7 secondi.

Basta infatti un semplice gesto per espandere la capacità. L'obiettivo di GIVI è quello di offrire ai motociclisti versatilità, combinando la compattezza ideale per gli spostamenti quotidiani con una maggiore capacità di carico per i viaggi più lunghi.

Come funziona la ''trasformazione''

Alla base di questa ''trasformazione'' c'è un sistema meccanico telescopico brevettato, che consente di espandere la valigia a coperchio aperto, con un’unica operazione e senza necessità di rimuovere o svuotare il contenuto.

GIVI XSpace

Occhio di riguardo anche alla sicurezza quando si deve lasciare la moto parcheggiata durante le soste. Infatti, il sistema è progettato per impedire l’attivazione accidentale o non autorizzata del meccanismo quando la moto è parcheggiata, garantendo maggiore tranquillità.

Pensata per i viaggi e i weekend, la nuova valigia offre una maggiore capacità di carico senza compromettere le prestazioni dinamiche. Può contenere un casco modulare XXL GIVI con becca ECE 2206, assicurando praticità anche nelle situazioni più impegnative.

GIVI XSpace

Due sono le varianti disponibili: in alluminio anodizzato e in total black. Peso di 6 kg e carico massimo di 10 kg. XSpace offre +24 mesi di garanzia aggiuntiva gratuita grazie al servizio GIVI MY GARAGE, oltre a una vasta gamma di ricambi e accessori dedicati. Le specifiche in breve.

Dimensioni: 408 × 498 × 320 mm (espansa) / 260 mm (compatta)

Peso: 6 kg

Carico massimo: 10 kg

Capacità casco: 1 casco modulare XXL GIVI ECE 22.06 con becca

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