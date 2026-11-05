GIVI aggiorna il casco 80.1 Carbon: più ventilazione e comfort

A EICMA 2026 non mancano novità dedicate alla sicurezza dei motociclisti. GIVI per esempio ha svelato il nuovo casco integrale 80.1 Carbon che è stato aggiornato introducendo un nuovo sistema di aerazione. L'obiettivo è quello di migliorare la circolazione dell’aria al suo interno e contribuire a una sensazione di maggiore comfort durante la guida.

Maggiore comfort nei lunghi viaggi

Il casco adotta una calotta in fibra di carbonio che permette di contenere il peso. Grazie invece alla struttura a doppia calotta è possibile ottimizzare le proporzioni in base alla taglia.

Come accennato prima, la grande novità del nuovo GIVI 80.1 Carbon è il nuovo sistema di areazione. Come spiega l'azienda, la nuova configurazione interna, ottenuta attraverso una diversa articolazione delle componenti in polistirolo, favorisce un maggiore passaggio dell’aria senza compromettere la funzione di assorbimento degli urti.

GIVI 80.1 Carbon

In particolare, le prese d’aria superiori e quella sulla mentoniera lavorano insieme all’estrattore posteriore. Il tutto permette di agevolare il ricambio d’aria all’interno del casco. GIVI ha quindi studiato una soluzione per rendere la ventilazione più efficace e contribuire a mantenere condizioni di comfort anche durante le percorrenze prolungate.

GIVI 80.1 Carbon, una dotazione completa

Il nuovo casco continua a offrire anche in questa versione una dotazione assolutamente completa. Infatti, troviamo una visiera antigraffio che è predisposta per la lente Pinlock Max Vision, inclusa, mentre il visierino parasole interno fumé permette di gestire con praticità i cambiamenti di luminosità.

L'equipaggiamento di serie si completa con il paranaso, il paravento e le guancette removibili, insieme al cinturino con chiusura micrometrica in acciaio inox, pensato per una regolazione semplice e veloce. Taglie disponibili: XS, S, M, L, XL, XXL.

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