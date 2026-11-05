EICMA

GIVI aggiorna il casco 80.1 Carbon: più ventilazione e comfort

Avatar di Filippo Vendrame,

2 ore fa - GIVI 80.1 Carbon debutta a EICMA 2026 con un nuovo sistema di aerazione

Il casco GIVI 80.1 Carbon si rinnova con un sistema di ventilazione progettato per favorire il passaggio dell'aria all'interno della calotta
Benvenuto nello Speciale EICMA 2026, composto da 100 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario EICMA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

A EICMA 2026 non mancano novità dedicate alla sicurezza dei motociclisti. GIVI per esempio ha svelato il nuovo casco integrale 80.1 Carbon che è stato aggiornato introducendo un nuovo sistema di aerazione. L'obiettivo è quello di migliorare la circolazione dell’aria al suo interno e contribuire a una sensazione di maggiore comfort durante la guida.

Maggiore comfort nei lunghi viaggi

Il casco adotta una calotta in fibra di carbonio che permette di contenere il peso. Grazie invece alla struttura a doppia calotta è possibile ottimizzare le proporzioni in base alla taglia.

Come accennato prima, la grande novità del nuovo GIVI 80.1 Carbon è il nuovo sistema di areazione. Come spiega l'azienda, la nuova configurazione interna, ottenuta attraverso una diversa articolazione delle componenti in polistirolo, favorisce un maggiore passaggio dell’aria senza compromettere la funzione di assorbimento degli urti.

GIVI 80.1 Carbon

In particolare, le prese d’aria superiori e quella sulla mentoniera lavorano insieme all’estrattore posteriore. Il tutto permette di agevolare il ricambio d’aria all’interno del casco. GIVI ha quindi studiato una soluzione per rendere la ventilazione più efficace e contribuire a mantenere condizioni di comfort anche durante le percorrenze prolungate.

GIVI 80.1 Carbon, una dotazione completa

Il nuovo casco continua a offrire anche in questa versione una dotazione assolutamente completa. Infatti, troviamo una visiera antigraffio che è predisposta per la lente Pinlock Max Vision, inclusa, mentre il visierino parasole interno fumé permette di gestire con praticità i cambiamenti di luminosità.

L'equipaggiamento di serie si completa con il paranaso, il paravento e le guancette removibili, insieme al cinturino con chiusura micrometrica in acciaio inox, pensato per una regolazione semplice e veloce. Taglie disponibili: XS, S, M, L, XL, XXL.

VEDI ANCHE
BSA presenta le nuove Bantam Bobber 350 e Scrambler 350 a EICMA: motore e novità
Caberg GP Carbon e Gladio, a EICMA i due nuovi caschi integrali 2027 con il chip per i soccorsi
EICMA 2026, le novità di Royal Enfield con Federico Valentini
Tags
abbigliamento motogiviaccessori motoEICMA 2026

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

EICMA 2026