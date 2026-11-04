BIS porta in Italia TAILG, Senke e Teyin, scooter elettrici, moto e scooter dal 50 al 400

Il mercato italiano delle due ruote si allarga con tre nuovi marchi. A portarli è BIS, distributore con sede a Cureggio, in provincia di Novara, già importatore in esclusiva degli pneumatici CST. Si tratta di TAILG (specializzata in scooter elettrici), di Senke (con una gamma di moto 125 e 400) e di Teyin (che propone scooter dal 50 al 400 cc). L’offerta copre così quasi tutto il segmento d’ingresso, dagli spostamenti in città a emissioni zero fino alle prime moto per la patente A2.

TAILG

Dei tre marchi, TAILG è quello con la storia più lunga alle spalle. Nato nel 2003, il gruppo sviluppa e produce veicoli elettrici a due e tre ruote e fa ricerca su batterie, motori, sistemi di controllo, ricarica ed efficienza energetica.

TAILG R55L

La gamma per l’Italia parte dall’R55L, lo scooter più semplice e cittadino, dalle linee pulite e dalle proporzioni compatte. Ha un motore da 2.000 W alimentato da una batteria al litio da 74 V e 28 Ah, raggiunge i 45 km/h e dichiara 85 km di autonomia, misurati a una media di 25 km/h. Monta pneumatici 90/90-12 e una frenata combinata CBS, ed è disponibile in bianco.

TAILG F73L

L’F73L ha un design più deciso, con un frontale sviluppato in verticale, gruppi ottici d’impatto e forme più scolpite. Il motore sale a 3.000 W e le batterie al litio da 74 V e 28 Ah diventano due. La velocità massima resta di 45 km/h, ma l’autonomia dichiarata arriva a 150 km, sempre a una media di 25 km/h, per chi vuole ricaricare meno spesso. Ha pneumatici 90/90-12, freni a disco con frenata combinata ed è disponibile in grigio e nero.

TAILG T80PRO

Al vertice c’è il T80PRO, pensato anche per tragitti che vanno oltre la città, con ruote più grandi, un frontale più importante e una sella più lunga. Ha lo stesso motore da 3.000 W e le stesse due batterie della F73L, ma raggiunge i 90 km/h. L’autonomia dichiarata è sempre di 150 km, misurata in questo caso a una media di 45 km/h. Monta pneumatici 100/80-14 all’anteriore e 110/80-14 al posteriore, freni a disco con frenata combinata, ed è disponibile in grigio scuro e argento.

Senke

Senke

Senke debutta in Italia con sei moto, tre 125 e tre 400, tutte con avviamento elettrico, iniezione elettronica e ruote da 17”.

Senke SK125

La SK125-SF è la più semplice. Ha un monocilindrico a due valvole raffreddato ad aria, cambio a cinque marce, 9,5 Nm di coppia a 7.500 giri, serbatoio da 14 litri e un peso di 150 kg. Gli pneumatici sono un 90/90 davanti e un 130/70 dietro. La SK125-K e la SK125-KV salgono di livello con un monocilindrico bialbero a quattro valvole raffreddato a liquido da 11 kW, pari a 15 CV, a 10.500 giri, il massimo consentito con la patente A1, e 11 Nm a 9.500 giri. Hanno cambio a sei marce, frizione a bagno d’olio e pneumatici 110/70 e 150/60. Pesano 159 e 178 kg a secco.

Senke SK400

Le tre 400, SK400-K, SK400-KG e SK400-KV, usano lo stesso bicilindrico Zongshen da 401 cc, monoalbero a otto valvole e raffreddato a liquido, con iniezione Delphi. Eroga 31,5 kW, cioè 43 CV, a 9.500 giri, e 35 Nm a 6.500. Il cambio è a sei marce con frizione a bagno d’olio, gli pneumatici sono 110/70 e 150/60, e i pesi a secco sono di 171, 175 e 194 kg.

Teyin

Scooter Teyin

Teyin porta in Italia una gamma di dieci scooter, tutti a iniezione elettronica e con frizione centrifuga. Per la città ci sono quattro modelli con motore raffreddato ad aria. Il V11 è il più leggero, 104 kg, con un 125 a due valvole da 6,5 kW, cioè 9 CV, e ruote da 14”. Il T-Way, disponibile da 125 e 150 cc, ha un 125 da 6,9 kW, 9 CV, pesa 131 kg e ha ruote da 13”. Il TY-20, offerto anche in versione 50, ha un 125 a quattro valvole da 6,8 kW, 9 CV, ruote da 12” e pesa 130 kg. Il V16 è l’unico a ruota alta, con ruote da 16”, e dichiara 10,8 kW, cioè 15 CV, per 132 kg.

Teyin ADV Young

Gli scooter con impostazione più sportiva hanno motori a quattro valvole raffreddati a liquido. Il TC e il New TX, quest’ultimo anche da 250 cc, condividono un 125 da 9,2 kW, cioè 12,5 CV, e 12 Nm. Pesano 140 e 153 kg, con ruote da 13” per il TC e da 14” e 13” per il New TX. Il T-Shark ha un 125 da 8,3 kW, pari a 11 CV, ruote da 14” e 137 kg.

Teyin TY20

Per chi cerca uno scooter da avventura ci sono l’ADV-IV e l’ADV-Young, entrambi disponibili da 125, 250 e 310 cc. Nella versione più grande montano un monocilindrico a liquido da 20,5 kW, cioè 28 CV, e 27,5 Nm. Pesano 160 kg e hanno ruote da 14” e 13”. In cima alla gamma c’è il TX450, che nonostante il nome ha un motore da 398 cc bialbero a quattro valvole raffreddato a liquido, da 30 kW, cioè 41 CV, e 41 Nm. Monta ruote da 15” davanti e da 14 dietro. Il peso non è indicato.

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