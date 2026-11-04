BIS porta in Italia TAILG, Senke e Teyin, scooter elettrici, moto e scooter dal 50 al 400

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Il mercato italiano delle due ruote si allarga con tre nuovi marchi. A portarli è BIS, distributore con sede a Cureggio, in provincia di Novara, già importatore in esclusiva degli pneumatici CST. Si tratta di TAILG (specializzata in scooter elettrici), di Senke (con una gamma di moto 125 e 400) e di Teyin (che propone scooter dal 50 al 400 cc). L’offerta copre così quasi tutto il segmento d’ingresso, dagli spostamenti in città a emissioni zero fino alle prime moto per la patente A2.
TAILG
Dei tre marchi, TAILG è quello con la storia più lunga alle spalle. Nato nel 2003, il gruppo sviluppa e produce veicoli elettrici a due e tre ruote e fa ricerca su batterie, motori, sistemi di controllo, ricarica ed efficienza energetica.
La gamma per l’Italia parte dall’R55L, lo scooter più semplice e cittadino, dalle linee pulite e dalle proporzioni compatte. Ha un motore da 2.000 W alimentato da una batteria al litio da 74 V e 28 Ah, raggiunge i 45 km/h e dichiara 85 km di autonomia, misurati a una media di 25 km/h. Monta pneumatici 90/90-12 e una frenata combinata CBS, ed è disponibile in bianco.
L’F73L ha un design più deciso, con un frontale sviluppato in verticale, gruppi ottici d’impatto e forme più scolpite. Il motore sale a 3.000 W e le batterie al litio da 74 V e 28 Ah diventano due. La velocità massima resta di 45 km/h, ma l’autonomia dichiarata arriva a 150 km, sempre a una media di 25 km/h, per chi vuole ricaricare meno spesso. Ha pneumatici 90/90-12, freni a disco con frenata combinata ed è disponibile in grigio e nero.
Al vertice c’è il T80PRO, pensato anche per tragitti che vanno oltre la città, con ruote più grandi, un frontale più importante e una sella più lunga. Ha lo stesso motore da 3.000 W e le stesse due batterie della F73L, ma raggiunge i 90 km/h. L’autonomia dichiarata è sempre di 150 km, misurata in questo caso a una media di 45 km/h. Monta pneumatici 100/80-14 all’anteriore e 110/80-14 al posteriore, freni a disco con frenata combinata, ed è disponibile in grigio scuro e argento.
Senke
Senke debutta in Italia con sei moto, tre 125 e tre 400, tutte con avviamento elettrico, iniezione elettronica e ruote da 17”.
La SK125-SF è la più semplice. Ha un monocilindrico a due valvole raffreddato ad aria, cambio a cinque marce, 9,5 Nm di coppia a 7.500 giri, serbatoio da 14 litri e un peso di 150 kg. Gli pneumatici sono un 90/90 davanti e un 130/70 dietro. La SK125-K e la SK125-KV salgono di livello con un monocilindrico bialbero a quattro valvole raffreddato a liquido da 11 kW, pari a 15 CV, a 10.500 giri, il massimo consentito con la patente A1, e 11 Nm a 9.500 giri. Hanno cambio a sei marce, frizione a bagno d’olio e pneumatici 110/70 e 150/60. Pesano 159 e 178 kg a secco.
Le tre 400, SK400-K, SK400-KG e SK400-KV, usano lo stesso bicilindrico Zongshen da 401 cc, monoalbero a otto valvole e raffreddato a liquido, con iniezione Delphi. Eroga 31,5 kW, cioè 43 CV, a 9.500 giri, e 35 Nm a 6.500. Il cambio è a sei marce con frizione a bagno d’olio, gli pneumatici sono 110/70 e 150/60, e i pesi a secco sono di 171, 175 e 194 kg.
Teyin
Teyin porta in Italia una gamma di dieci scooter, tutti a iniezione elettronica e con frizione centrifuga. Per la città ci sono quattro modelli con motore raffreddato ad aria. Il V11 è il più leggero, 104 kg, con un 125 a due valvole da 6,5 kW, cioè 9 CV, e ruote da 14”. Il T-Way, disponibile da 125 e 150 cc, ha un 125 da 6,9 kW, 9 CV, pesa 131 kg e ha ruote da 13”. Il TY-20, offerto anche in versione 50, ha un 125 a quattro valvole da 6,8 kW, 9 CV, ruote da 12” e pesa 130 kg. Il V16 è l’unico a ruota alta, con ruote da 16”, e dichiara 10,8 kW, cioè 15 CV, per 132 kg.
Gli scooter con impostazione più sportiva hanno motori a quattro valvole raffreddati a liquido. Il TC e il New TX, quest’ultimo anche da 250 cc, condividono un 125 da 9,2 kW, cioè 12,5 CV, e 12 Nm. Pesano 140 e 153 kg, con ruote da 13” per il TC e da 14” e 13” per il New TX. Il T-Shark ha un 125 da 8,3 kW, pari a 11 CV, ruote da 14” e 137 kg.
Per chi cerca uno scooter da avventura ci sono l’ADV-IV e l’ADV-Young, entrambi disponibili da 125, 250 e 310 cc. Nella versione più grande montano un monocilindrico a liquido da 20,5 kW, cioè 28 CV, e 27,5 Nm. Pesano 160 kg e hanno ruote da 14” e 13”. In cima alla gamma c’è il TX450, che nonostante il nome ha un motore da 398 cc bialbero a quattro valvole raffreddato a liquido, da 30 kW, cioè 41 CV, e 41 Nm. Monta ruote da 15” davanti e da 14 dietro. Il peso non è indicato.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.