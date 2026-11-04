Held a EICMA 2026: tutte le novità moto della collezione 2027

- 04/11/26 - EICMA 2026, le novità di Aprilia con Diego Arioli
- 03/11/26 - Aprilia RSV4, Tuono V4, RS 660 e Tuono 660 Factory, la nuova grafica 2027 si ispira all’elettronica
- 03/11/26 - Aprilia SXR 125, arriva il nuovo scooter per la città con strumentazione TFT e fari a LED
- 03/11/26 - Aprilia RSV4 Obscure, la superbike da 220 CV e solo 500 esemplari: debutto a EICMA 2026
- 03/11/26 - EICMA 2026: svelati i nuovi Aprilia SR GT 125 e 200, l'urban adventure si aggiorna
- 03/11/26 - Benelli Tornado Naked Tre 903: a EICMA debutta il concept per iniziare a sognare
- 03/11/26 - Benelli Tornado Naked Twin 700: 73 CV e una dotazione che non ti aspetti
- 03/11/26 - Benelli TRX 702 e 702X: arriva il ride-by-wire e cambia tutto (o quasi)
- 03/11/26 - Benelli TRK 602 X, a EICMA la versione definitiva della crossover che raccoglie l’eredità della 502
- 03/11/26 - Benelli Tornado Naked 125, a EICMA la moto per la patente A1 con la dotazione dei modelli maggiori
- 03/11/26 - Fantic Enduro e Motard 50 e 125 2027, nuovi colori per tutte e sospensioni da gara sulle Competition
- 03/11/26 - Fantic Imola 500 e 125, la sportiva italiana debutta a EICMA: specifiche e prezzo
- 03/11/26 - Fantic Caballero 500 Supermoto e Rally, la motard che mancava e le nuove sospensioni fatte in casa
- 03/11/26 - KOVE 450R, la nuova naked sorprende con un motore a quattro cilindri
- 03/11/26 - Kove 650RR: arriva a EICMA 2026 la nuova sportiva da 645 cc. Ecco com'è fatta
- 03/11/26 - Kove 125 Rally e 350 Rally, spirito Dakar: le nuove adventure debuttano a EICMA 2026
- 03/11/26 - KOVE BONIC ed E-500RR, le due moto elettriche del futuro hanno un motore a flusso assiale fatto in casa
- 03/11/26 - Kove: a EICMA 2026 arriva la 450 Enduro, anche in versione omologata
- 04/11/26 - EICMA 2026, le novità di Piaggio con Matteo Ballini
- 03/11/26 - Piaggio Medley 2027 si rinnova a EICMA: nuovo look e più tecnologia
- 03/11/26 - Piaggio Beverly 2027 cambia look a EICMA e debutta con il nuovo display TFT
- 03/11/26 - Vespa Primavera e Sprint S elettriche 2027, nuovo motore Piaggio senza terre rare e più efficiente
- 03/11/26 - Piaggio Typhoon, ritorna lo scooter cult degli anni '90: ecco com'è fatto
- 04/11/26 - EICMA 2026: le novità Suzuki con Marco Quaglino
- 03/11/26 - Nuova Suzuki SV-7S: fascino retro-moderno ed elettronica avanzata a EICMA 2026
- 03/11/26 - Suzuki GSX-10R svelata a EICMA 2026, ma è o non è l’erede della GSX-R1000R?
- 03/11/26 - Novità Suzuki: segui in diretta la conferenza stampa da EICMA 2026
- 03/11/26 - SYM ADX 200, il nuovo scooter adventure da 16,3 CV debutta a EICMA 2026
- 03/11/26 - SYM ADX TG 400 2027, arrivano cerchi tubeless e la doppia dashcam
- 03/11/26 - SYM JEPARDO 300, arriva lo scooter con ADAS e doppia dashcam: debutto a EICMA
- 03/11/26 - SYM Maxsym Turbo, il maxi-scooter sovralimentato che anticipa il futuro della gamma
- 03/11/26 - SYM Jet X 125 si rinnova per EICMA 2026: arrivano dashcam di serie e display da 7 pollici
- 03/11/26 - SYM HD 200 a EICMA 2026: più potenza, tecnologia e sicurezza
- 03/11/26 - EICMA 2026, anteprima Triumph Street Triple 798 RS: com'è vista da vicino
- 03/11/26 - Triumph TF 450-X 2027, la moto da cross si aggiorna in vista del debutto nel Mondiale MXGP
- 03/11/26 - Svelate Triumph TF 250-E e 450-E 2027: tutte le novità e i prezzi
- 03/11/26 - Nuova Triumph Tiger 900, l'abbiamo vista da vicino a EICMA 2026
- 04/11/26 - EICMA 2026, le novità di TVS con Giovanni Notarbartolo di Fornari
- 03/11/26 - TVS RTR 125 LC si presenta a EICMA 2026: ecco tutte le caratteristiche tecniche
- 03/11/26 - TVS Orbiter, lo scooter elettrico da città per la patente AM arriva in Europa con due batterie
- 03/11/26 - TVS X: autonomia di 140 km e 16 CV, debutta il nuovo scooter elettrico a EICMA
- 03/11/26 - TVS M1-S, a EICMA la versione di serie dello scooter elettrico per la patente A1
- 04/11/26 - ScorpionExo a EICMA 2026: tutti i nuovi caschi della gamma 2027
- 04/11/26 - BIS porta in Italia TAILG, Senke e Teyin, scooter elettrici, moto e scooter dal 50 al 400
- 04/11/26 - Silence S06 Max: il maxi scooter elettrico supera i 200 km di autonomia
- 04/11/26 - Silence S02 Ducati Paddock: lo scooter elettrico dei piloti Ducati arriva in vendita
- 04/11/26 - CFMoto 1000MT-X, arrivano gli scarichi EXAN OV-Rally e X-Rally
- 04/11/26 - Moto, arriva la sella con antifurto GPS integrato: ecco come funziona
- 04/11/26 - NOS Helmets NS-3, il nuovo casco jet debutta a EICMA: caratteristiche e prezzo
- 04/11/26 - Arai Horizon-X, nuovo casco integrale da turismo con ventilazione ridisegnata
- 03/11/26 - Zero Motorcycles LS3: a EICMA 2026 arriva lo scooter elettrico che raggiunge i 120 km/h
- 03/11/26 - ZXMoto 820RR: la tre cilindri supersportiva si svela a EICMA 2026: i dettagli ufficiali
- 03/11/26 - ZXMoto 500RR, 83 CV e 4 cilindri: la nuova sportiva debutta a EICMA 2026. Scopri il prezzo
- 03/11/26 - ZXMOTO 500F, la nuova roadster rétro a quattro cilindri debutta a EICMA 2026
- 03/11/26 - ZXMoto 820X, la maxi-enduro da 115 CV debutta a EICMA 2026: due versioni e c'è pure il radar
- 03/11/26 - Tornado Naked Twin 550: il nuovo corso del design Benelli comincia da qui
- 03/11/26 - Liux Big, la microcar elettrica in fibra di lino arriva in Italia a EICMA
- 03/11/26 - Airoh porta a EICMA 2026 tre caschi integrali in carbonio per la strada e la pista
- 03/11/26 - Fantic XXF250 EVO, la cross da 250 cc cambia motore e apre la nuova Evolution Series
- 03/11/26 - Guangyu MTPeak a EICMA 2026: sportiva, rétro e con sole tre ruote
- 03/11/26 - Bosch Central Gateway, così le moto connesse si difendono dagli hacker
- 03/11/26 - Hurba 150S, a EICMA il primo scooter elettrico del marchio interamente progettato in casa
- 03/11/26 - Nolan porta a EICMA 2026 tre nuovi caschi e un interfono che si comanda senza tasti sul casco
Held presente a EICMA 2026 dove ha portato tante novità dedicate all'abbigliamento moto e non solo. Entriamo più nei dettagli.
HELD ICONIC 2
La nuova Held Iconic 2 è una borsa posteriore per moto che punta sulla versatilità, grazie alla possibilità di aumentare il volume di carico attraverso un pratico soffietto con chiusura a cerniera. Una soluzione che permette di adattare lo spazio disponibile alle diverse esigenze di trasporto, mantenendo un ingombro contenuto quando non è necessario sfruttare tutta la capacità. Disponibile nelle misure M e L, Iconic 2 offre una capacità variabile rispettivamente da 6 a 15 litri e da 12 a 21 litri.
Prezzo: 79,95 euro misura M e 89,95 euro misura L.
HELD TEMPEST 2
Held propone Tempest 2, un completo antipioggia composto dalla giacca TOP e dal pantalone BASE, acquistabili separatamente e progettati per offrire protezione dagli agenti atmosferici e comfort durante la guida. Realizzati in poliestere traspirante e dotati di fodera interna in Mesh, entrambi i capi combinano funzionalità e praticità. La giacca offre diverse possibilità di regolazione, tasche e dettagli riflettenti, mentre il pantalone presenta soluzioni specifiche per migliorare la vestibilità e il comfort sulla moto, oltre a facilitare le operazioni di vestizione.
La disponibilità di un'ampia gamma di taglie, comprese quelle dedicate alle donne, rende Tempest 2 una soluzione versatile per affrontare gli imprevisti del meteo, sia negli spostamenti quotidiani sia durante i viaggi e il mototurismo.
Prezzo: 89,95 euro la giacca e 69,95 euro i pantaloni.
Completo HELD CORE TOP + BASE
Il nuovo completo Held Core è composto dalla giacca Core Top e dal pantalone Core Base, due novità della collezione 2027 del marchio tedesco, un completo pensato soprattutto per la primavera e l’autunno Il completo Core punta sulla versatilità del Softshell bielastico, un materiale che combina elasticità, traspirabilità e protezione dagli agenti atmosferici, offrendo il comfort necessario per affrontare gli spostamenti in moto e mantenendo un aspetto vicino all'abbigliamento casual.
Il prezzo della giacca: 199,95 euro. Dalla taglia 4XL: 209,95 euro. Il prezzo dei pantaloni: 199,95 euro. Dalla taglia 4XL: 209,95 euro.
Completo HELD TARKANA TOP + BASE
Per accompagnare i motociclisti nei loro viaggi, Held propone il completo Adventure Touring Tarkana TOP + BASE che mette al centro tre aspetti fondamentali: protezione, comfort e versatilità. La nuova proposta della collezione 2027 comprende come accennato la giacca Tarkana Top e il pantalone Tarkana Base, due capi progettati per lavorare insieme e offrire una soluzione adatta al turismo motociclistico e ai viaggi avventura.
Pensato soprattutto per il mototurismo primaverile e autunnale, il completo Tarkana abbina la protezione dagli agenti atmosferici alla traspirabilità dei materiali, con un sistema di ventilazione particolarmente articolato sulla giacca per affrontare anche le variazioni di temperatura durante lo stesso viaggio.
Prezzo della giacca: 349,95 euro. Dalla taglia 4XL: 369,95 euro. Prezzo dei pantaloni: 299,95 euro. Dalla taglia 4XL: 319,95 euro.
HELD AIR N DRY 4
Con Air n Dry 4, il marchio tedesco propone un guanto tecnico da turismo capace di offrire due diverse configurazioni d'utilizzo, senza ricorrere a imbottiture rimovibili o dover cambiare guanti durante il viaggio. Pensato soprattutto per le uscite e i viaggi in moto durante la primavera e l'autunno,Air n Dry 4 combina la protezione impermeabile e antivento della membrana GORE-TEX con la possibilità di privilegiare la ventilazione e il contatto diretto con i comandi quando le condizioni climatiche lo consentono.
Prezzo di 229,95 euro.
HELD KAROOBA
Con il nuovo guanto Karooba, Held amplia la propria collezione 2027 dedicata ai guanti da moto proponendo un modello estivo pensato per chi ama viaggiare in sella, con particolare attenzione al mondo Adventure. Un guanto dalla costruzione leggera, che punta sulla traspirabilità, sulla sensibilità di guida e sulla presenza di protezioni mirate, senza rinunciare a un costo accessibile.
Prezzo di 49,95 euro.
HELD REVEL 4
Revel 4 è il nuovo guanto sportivo con cui Held arricchisce la propria collezione 2027, proponendo un modello dal carattere deciso, studiato per accompagnare i motociclisti durante la stagione estiva. Realizzato in pelle di capretto, scelta per la sua morbidezza e flessibilità, Revel 4 presenta una costruzione che privilegia il contatto diretto con i comandi della moto.
Prezzo di 99,95 euro.
HELD ROOK, ROOK AIR e ROOK WP
Una sneaker nell'aspetto, uno stivale tecnico nella sostanza. È questa la filosofia della nuova famiglia Held Rook, che per il 2027 propone tre modelli di calzature motociclistiche dal carattere urbano, pensati per accompagnare chi si muove quotidianamente sulle due ruote e desidera un'alternativa agli stivali tradizionali.
Rook, Rook Air e Rook WP condividono lo stesso linguaggio stilistico, ispirato alle scarpe sportive a taglio alto: profilo compatto, allacciatura frontale, suola in gomma a contrasto e una linea che si inserisce con naturalezza anche nell'abbigliamento di tutti i giorni. Dietro questa immagine casual si nascondono caratteristiche specifiche per l'utilizzo motociclistico, a cominciare dalla certificazione secondo la normativa EN 13634:2017, dalle protezioni alle caviglie e dal rinforzo nella zona di contatto con la leva del cambio.
Held Rook costa 129,95 euro, Held Rook Air 119,95 euro e Rook WP 149,95 euro.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).