Held a EICMA 2026: tutte le novità moto della collezione 2027

Held presente a EICMA 2026 dove ha portato tante novità dedicate all'abbigliamento moto e non solo. Entriamo più nei dettagli.

HELD ICONIC 2

La nuova Held Iconic 2 è una borsa posteriore per moto che punta sulla versatilità, grazie alla possibilità di aumentare il volume di carico attraverso un pratico soffietto con chiusura a cerniera. Una soluzione che permette di adattare lo spazio disponibile alle diverse esigenze di trasporto, mantenendo un ingombro contenuto quando non è necessario sfruttare tutta la capacità. Disponibile nelle misure M e L, Iconic 2 offre una capacità variabile rispettivamente da 6 a 15 litri e da 12 a 21 litri.

Prezzo: 79,95 euro misura M e 89,95 euro misura L.

HELD ICONIC 2

HELD TEMPEST 2

Held propone Tempest 2, un completo antipioggia composto dalla giacca TOP e dal pantalone BASE, acquistabili separatamente e progettati per offrire protezione dagli agenti atmosferici e comfort durante la guida. Realizzati in poliestere traspirante e dotati di fodera interna in Mesh, entrambi i capi combinano funzionalità e praticità. La giacca offre diverse possibilità di regolazione, tasche e dettagli riflettenti, mentre il pantalone presenta soluzioni specifiche per migliorare la vestibilità e il comfort sulla moto, oltre a facilitare le operazioni di vestizione.

La disponibilità di un'ampia gamma di taglie, comprese quelle dedicate alle donne, rende Tempest 2 una soluzione versatile per affrontare gli imprevisti del meteo, sia negli spostamenti quotidiani sia durante i viaggi e il mototurismo.

Prezzo: 89,95 euro la giacca e 69,95 euro i pantaloni.

Completo HELD CORE TOP + BASE

Il nuovo completo Held Core è composto dalla giacca Core Top e dal pantalone Core Base, due novità della collezione 2027 del marchio tedesco, un completo pensato soprattutto per la primavera e l’autunno Il completo Core punta sulla versatilità del Softshell bielastico, un materiale che combina elasticità, traspirabilità e protezione dagli agenti atmosferici, offrendo il comfort necessario per affrontare gli spostamenti in moto e mantenendo un aspetto vicino all'abbigliamento casual.

Il prezzo della giacca: 199,95 euro. Dalla taglia 4XL: 209,95 euro. Il prezzo dei pantaloni: 199,95 euro. Dalla taglia 4XL: 209,95 euro.

Completo HELD TARKANA TOP + BASE

Per accompagnare i motociclisti nei loro viaggi, Held propone il completo Adventure Touring Tarkana TOP + BASE che mette al centro tre aspetti fondamentali: protezione, comfort e versatilità. La nuova proposta della collezione 2027 comprende come accennato la giacca Tarkana Top e il pantalone Tarkana Base, due capi progettati per lavorare insieme e offrire una soluzione adatta al turismo motociclistico e ai viaggi avventura.

Pensato soprattutto per il mototurismo primaverile e autunnale, il completo Tarkana abbina la protezione dagli agenti atmosferici alla traspirabilità dei materiali, con un sistema di ventilazione particolarmente articolato sulla giacca per affrontare anche le variazioni di temperatura durante lo stesso viaggio.

Prezzo della giacca: 349,95 euro. Dalla taglia 4XL: 369,95 euro. Prezzo dei pantaloni: 299,95 euro. Dalla taglia 4XL: 319,95 euro.

HELD AIR N DRY 4

Con Air n Dry 4, il marchio tedesco propone un guanto tecnico da turismo capace di offrire due diverse configurazioni d'utilizzo, senza ricorrere a imbottiture rimovibili o dover cambiare guanti durante il viaggio. Pensato soprattutto per le uscite e i viaggi in moto durante la primavera e l'autunno,Air n Dry 4 combina la protezione impermeabile e antivento della membrana GORE-TEX con la possibilità di privilegiare la ventilazione e il contatto diretto con i comandi quando le condizioni climatiche lo consentono.

Prezzo di 229,95 euro.

HELD KAROOBA

Con il nuovo guanto Karooba, Held amplia la propria collezione 2027 dedicata ai guanti da moto proponendo un modello estivo pensato per chi ama viaggiare in sella, con particolare attenzione al mondo Adventure. Un guanto dalla costruzione leggera, che punta sulla traspirabilità, sulla sensibilità di guida e sulla presenza di protezioni mirate, senza rinunciare a un costo accessibile.

Prezzo di 49,95 euro.

HELD REVEL 4

Revel 4 è il nuovo guanto sportivo con cui Held arricchisce la propria collezione 2027, proponendo un modello dal carattere deciso, studiato per accompagnare i motociclisti durante la stagione estiva. Realizzato in pelle di capretto, scelta per la sua morbidezza e flessibilità, Revel 4 presenta una costruzione che privilegia il contatto diretto con i comandi della moto.

Prezzo di 99,95 euro.

Rook Air

HELD ROOK, ROOK AIR e ROOK WP

Una sneaker nell'aspetto, uno stivale tecnico nella sostanza. È questa la filosofia della nuova famiglia Held Rook, che per il 2027 propone tre modelli di calzature motociclistiche dal carattere urbano, pensati per accompagnare chi si muove quotidianamente sulle due ruote e desidera un'alternativa agli stivali tradizionali.

Rook, Rook Air e Rook WP condividono lo stesso linguaggio stilistico, ispirato alle scarpe sportive a taglio alto: profilo compatto, allacciatura frontale, suola in gomma a contrasto e una linea che si inserisce con naturalezza anche nell'abbigliamento di tutti i giorni. Dietro questa immagine casual si nascondono caratteristiche specifiche per l'utilizzo motociclistico, a cominciare dalla certificazione secondo la normativa EN 13634:2017, dalle protezioni alle caviglie e dal rinforzo nella zona di contatto con la leva del cambio.

Held Rook costa 129,95 euro, Held Rook Air 119,95 euro e Rook WP 149,95 euro.

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