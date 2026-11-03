Royal Enfield Flying Flea S6 debutta a EICMA: ecco la nuova scrambler elettrica

La nuova elettrica sarà proposta nelle colorazioni Dart Yellow e Lightning Grey e arriverà sul mercato nell'estate 2027

Royal Enfield allarga la famiglia Flying Flea a EICMA 2026 con il lancio della nuova FF S6. Basata sulla FF C6, stiamo parlando di una scrambler elettrica pensata per chi vuole divertirsi anche oltre l'asfalto. Disponibile nelle due colorazioni Dart Yellow e Lightning Grey, la FF S6 sarà lanciata nell'estate del 2027.

Royal Enfield Flying Flea S6

La base tecnica è quindi quella della FF C6 ma il nuovo modello è stato sviluppato appositamente per poter affrontare senza problemi anche percorsi dissestati: dal pavé e i binari del tram fino a strade in costruzione o terreni sterrati.

Ecco la nuova scrambler elettrica

Royal Enfield Flying Flea S6 nasce per essere una moto accessibile ai motociclisti alle prime armi ma comunque divertente da condurre anche dai motociclisti di lunga data. Per il momento Royal Enfield non è voluta entrare nei dettagli della scheda tecnica ma afferma che il motore elettrico offre una coppia molto elevata. Visto che condivide la base con la C6 possiamo immaginare che la nuova S6 possa contare su una potenza di circa 21 CV, con una coppia attorno ai 60 Nm.

Royal Enfield Flying Flea S6

Quando arriveranno le specifiche complete ovviamente saremo più precisi.

La moto offre anche una sella in stile enduro e soprattutto la strumentazione digitale circolare dotata del sistema operativo Fleaware che mantiene il pilota e la moto sempre connessi durante ogni tragitto. La FF S6 include inoltre numerosi sistemi di assistenza alla guida e diverse modalità di guida pensate per l'ambiente urbano, introducendo inoltre un'esclusiva modalità off-road, ideale per quando l'asfalto finisce e inizia l'avventura.

Royal Enfield Flying Flea S6

Disponibilità

Come accennato all'inizio, bisognerà attendere l'estate 2027 per il lancio sul mercato.

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