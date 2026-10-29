Suzuki a EICMA 2026: tutte le moto esposte e le novità della gamma 2027

Suzuki sarà protagonista a EICMA 2026 dove mostrerà al pubblico tutta la sua gamma di moto e scooter, comprese le novità 2027. I visitatori potranno ammirare modelli che spaziano dalle Adventure Tourer V-STROM 1050DE e 1050SE e V-STROM 800DE e 800SE alle crossover GSX-S1000GX e SV-7GX, passando per le stradali GSX-8R, GSX-S1000GT e GSX-S1000 EVO, le supersportive GSX-R1000R e Hayabusa Special Edition, le neo retrò GSX-8T e GSX-8TT, le enduro DR-Z4S e le supermotard DR-Z4SM, fino allo scooter elettrico e-ADDRESS e al resto della gamma scooter.

La Fiera sarà pure l'occasione per la casa giapponese di mostrare le nuove livree 2027, tra cui Arancio Siviglia della GSX-8T, il Rosso Madrid della GSX-8TT, il Bianco Daytona e il Blu Las Vegas della Hayabusa, oltre al Nero Bristol della DR-Z4S.

Cosa porterà Suzuki a EICMA 2026

Tra le moto esposte nello stand Suzuki potremo vedere la Suzuki Hayabusa Tuned by JURI, esemplare unico realizzato in occasione della competizione mondiale CAPCOM CUP 12 e caratterizzato da una livrea dedicata a Juri, personaggio del celebre videogioco Street Fighter 6.

Suzuki Hayabusa Bianco Daytona

Per gli amanti dell'off-road non mancherà la RM-Z450, modello da motocross legato ai successi del pilota tedesco Ken Roczen. Il DNA Suzuki è strettamente legato al motorsport. Per tale motivo, la casa giapponese porterà la GSX-R1000R del Team Suzuki Yoshimura SERT. Sarà esposta pure la GSX-R1000R del Team CN Challenge, protagonista di una sfida tecnologica importante: una supersportiva alimentata con carburante 100% sostenibile e dotata di componenti realizzati con materiali ecosostenibili, che ha partecipato alla 8 Ore di Suzuka.

Nello stand della casa giapponese vedremo anche la Suzuki GSX-8R, protagonista del campionato FIM World Sportbike (WSPB) 2026, la GSX-R1000R Powered by Yoshimura e non mancherà nemmeno la GSX-8R CUP del trofeo monomarca Suzuki.

Spazio anche agli scooter. Il palcoscenico di EICMA 2026 sarà l'occasione per scoprire il nuovo Burgman Street 125. Insomma, una gamma ricca di proposte a cui si aggiungeranno alcune novità che saranno annunciate all'inizio della Fiera e cioè il 3 novembre.

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