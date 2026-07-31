EICMA 2026, apre la biglietteria online: fino al 15 settembre i biglietti costano 15 euro

Il conto alla rovescia per EICMA 2026 è iniziato. Infatti, si apre il percorso che porterà all'edizione numero 83 dell'Esposizione Internazionale delle Due Ruote, in programma a Fiera Milano Rho dal 5 all'8 novembre, con le giornate del 3 e 4 novembre riservate alla stampa e agli operatori del settore. Gli organizzatori hanno infatti annunciato di aver aperto la biglietteria online.

15 euro il biglietto ma solo fino al 15 settembre

Gli appassionanti di moto possono quindi già acquistare il biglietti per EICMA 2026 (clicca qui). Il prezzo? 15 euro ma attenzione, questo è il costo valido fino alle ore 12 del 15 settembre. Successivamente, il prezzo del biglietto salirà a 20 euro. Ricordiamo che al costo del biglietto si aggiungono 1,50 euro di spese fisse di gestione. Gli organizzatori ricordano che l'unico canale di vendita è il sito www.eicma.it, dettaglio importante visto che quando si tratta di manifestazioni di questa portata spuntano fuori rivenditori paralleli non autorizzati.

Insomma, c'è tempo un mese e mezzo per acquistare il biglietto a prezzo scontato.

13.000 posti auto gratuiti

Per favorire una visita ordinata, gli organizzatori stanno mettendo a punto la logistica. Infatti, EICMA mette nuovamente a disposizione oltre 13.000 posti auto gratuiti distribuiti negli undici parcheggi di interscambio ATM di Milano, in corrispondenza delle principali linee del trasporto pubblico. L'opzione, riservata alle giornate di sabato 7 e domenica 8 novembre dove è previsto il maggiore afflusso di gente, è già prenotatile gratuitamente durante la procedura di acquisto del biglietto, fino a esaurimento della disponibilità.

Prima c'è EICMA Riding X Fest

L'appuntamento per EICMA 2026 è quindi per l'inizio di novembre ma prima, il 19 e 20 settembre si terrà EICMA Riding X Fest, il nuovo evento interamente dedicato al mondo dell'off-road specialistico in programma al Max Land MX Raceway Park di Chignolo Po (PV). Stiamo parlando di un appuntamento gratuito che consentirà agli appassionati di provare le novità cross ed enduro dei principali costruttori e di vivere un'esperienza immersiva nel mondo del fuoristrada, contribuendo ad alimentare l'attesa verso EICMA.

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