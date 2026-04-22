EICMA Riding fest: con 40 euro giri in pista a Misano

L’adrenalina è pronta a salire alle stelle: si accendono ufficialmente i motori della terza edizione dell’Eicma Riding Fest, uno degli eventi più attesi dagli appassionati delle due ruote. La manifestazione, in programma dall’1 al 3 maggio, torna in grande stile presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli, offrendo un mix irresistibile di passione, velocità e impegno sociale.

A proposito di circuito, sono già aperte le prenotazioni online per la Track Experience, l’unica attività a pagamento all’interno di un evento completamente gratuito.

Quanto costa e con che moto si può girare in pista

Per tutti gli amanti della guida sportiva, la Track Experience rappresenta il cuore pulsante dell’Eicma Riding Fest. Con un costo accessibile di 40 euro, è possibile garantirsi un turno in pista e vivere un’esperienza esclusiva in sella alle moto sportive più desiderate del momento.

I partecipanti potranno scegliere tra sette brand di primo piano nel panorama motociclistico mondiale: BMW, Ducati, Honda, MV Agusta, KTM, Triumph e Yamaha

Prenotazioni semplici e veloci: come partecipare

La Panigale in pista a Misano

Accedere alla Track Experience è facile e immediato. Basta collegarsi alla piattaforma ufficiale dell’evento e seguire pochi passaggi:

Selezionare il marchio preferito

Scegliere giorno e fascia oraria

Indicare il modello desiderato

Definire il proprio livello di guida

Una volta completata la procedura, il turno in pista sarà confermato, fino a esaurimento disponibilità. Il consiglio è chiaro: muoversi in anticipo per non perdere l'occasione. Non è una frase fatta, i demo ride della Ducati Panigale V4S sono già sold out in tutti e tre i giorni.

Non solo motori: un evento che fa del bene

Oltre all’aspetto puramente sportivo, l’Eicma Riding Fest si distingue anche per il suo forte impegno sociale. L’intero ricavato della Track Experience sarà devoluto a tre realtà del territorio impegnate nel sociale:

Fondazione Marco Simoncelli

Amici del Sottomarino Giallo APS

A.S.D.C. e A.P.S. Esplora

Un gesto concreto che trasforma ogni giro in pista in un contributo importante a favore di progetti solidali, unendo così passione e responsabilità.

VEDI ANCHE