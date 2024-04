Nuovi incentivi per scooter e moto? ANCMA fa chiarezza

I fondi destinati all'acquisto di scooter e moto con motore termico, esauritisi lo scorso gennaio, saranno rimpinguati? A prendere la parola è Confindustria ANCMA dopo che, nei giorni scorsi, è circolata la voce circa la disponibilità di incentivi destinati all'acquisto di motocicli a motorizzazione termica per l'anno 2024.

PAROLA AD ANCMA Secondo indiscrezioni le risorse sarebbero previste da uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri destinato a rimodulare gli incentivi dedicati ad autoveicoli e motoveicoli, che dovrebbe essere approvato a breve dal Governo. “In realtà – si legge nel comunicato di ANCMA – il DPCM non prevede ulteriori risorse per le moto termiche in aggiunta a quelle già stanziate per il 2024 (5 milioni di euro) e già andate esaurite alla fine del mese di gennaio. Verrà invece integrato il fondo dedicato a ciclomotori, scooter, moto e quadricicli elettrici con risorse derivate dalla redistribuzione dei fondi avanzati negli anni 2022 e 2023, per un importo di circa 17 milioni di euro (che andranno ad aggiungersi a quelli già disponibili)”.

I NUOVI FONDI Nel momento in cui scriviamo ci sono qualcosa come 4 milioni di euro destinati a moto e scooter elettrici: se verranno cumulati con i 17 milioni extra degli Ecobonus 2022 e 2023 la somma potrebbe superare i 20 milioni di euro. Una cifra importante che potrebbe aiutare il settore ''a batterie'' a crescere un po' visti gli ultimi risultati negativi del mercato moto (qui i dati).