Best of British Tour 2024: dove e quando provare le moto della gamma Triumph

Best of British Tour è la serie di test ride organizzati da Triumph: scopriamo quali moto si provano, dove e quando

Triumph annuncia Best of British Tour 2024, la serie di test ride che si terrà in tutta Italia: 9 weekend e 13 modelli, dalla Sicilia al Friuli attraverso Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Scopriamo le date del tour e le moto disponibili per la prova.

Il Best of British Tour 2024 di Triumph prenderà il via da Acireale il prossimo 6 aprile: protagonisti i modelli più rappresentativi e iconici della gamma Triumph Motorcycles 2024, dalle Roadster passando per le Adventure e le Modern Classics. Di seguito l'elenco delle moto disponibili.

LE MOTO

Triumph Scrambler 1200 X

VEDI ANCHE

Trident 660

Street Triple RS

Speed Triple RS

Bonneville T120

Speed Twin 900

Speed Twin 1200

Scrambler 1200 X

Tiger 660 Sport

Tiger 900 GT Pro

Tiger 900 Rally Pro

Tiger 1200 GT Pro

Speed 400 E Scrambler 400 X

Ulteriori modelli disponibili in base alle singole tappe

DOVE Da inizio aprile a fine giugno, 9 tappe attraverso l’Italia: 6 appuntamenti presso i principali luoghi di ritrovo e aggregazione degli amanti delle due ruote, tra passi appennici e location di passaggio, 3 date di HAT Adventourfest nelle località di Bobbio, Pedavena e Sestriere dedicate esclusivamente ai motociclisti del segmento adventure per provare Tiger 900 e 1200.

Triumph Speed Triple 1200 RS

LE DATE

6/7 aprile Acireale

13/14 aprile Castel Gandolfo

20/21 aprile HAT Adventourfest Bobbio

27/28 aprile EICMA Riding Fest Misano Adriatico

4/5 maggio Passo della Raticosa

9/12 maggio Biker Fest Lignano Sabbiadoro

18/19 maggio HAT Adventourfest Pedavena

1/2 giugno Passo del Ghisallo

8/9 giugno Montezemolo

29/30 giugno HAT Adventourfest Sestriere

ANCHE IN PISTA Tappa speciale quella in programma per il 27 e 28 aprile: Triumph Motorcycles parteciperà a EICMA Riding Fest, evento che andrà in scena al Misano World Circuit Marco Simoncelli per celebrare il 110° anniversario del Salone: test ride sulla gamma 2024 in strada e pista, in questo caso in sella alle roadster sportive Street Triple 765 RS e Speed Triple 1200 RS. Per maggiori informazioni sul Best of British Tour 2024 di Triumph potete cliccare qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/04/2024