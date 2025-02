EICMA Riding Fest: dal 25 al 27 aprile tornano a Misano i demo ride gratuiti delle novità 2025

A EICMA Riding Fest prove su strada, in off-road e in pista col contorno di intrattenimento, formazione e grandi ospiti del motorsport

Torna l’EICMA Riding Fest, l’evento gratuito che ha epicentro nel paddock del Misano World Circuit Marco Simoncelli, nel contesto del quale sarà possibile provare molte delle moto presentate lo scorso novembre proprio a EICMA. La novità principale dell’edizione 2025, la seconda nella storia dell’iniziativa, è la sua durata. Salgono infatti a tre i giorni di apertura al pubblico, da venerdì 25 a domenica 27 aprile. Mentre è confermato il format, che alla luce della disponibilità di oltre 300 moto in prova ha richiamato l’anno scorso 14.000 appassionati, a detta dell’organizzatore.

Demo ride gratis su strada e in off-road

L’attrazione principale sarà come detto la possibilità di svolgere test ride gratuiti che avranno luogo su asfalto nel territorio collinare circostante l’autodromo e in offroad, su uno specifico fettucciato aperto all’enduro specialistiche e alle bicilindriche. La possibilità di provare vari modelli in pista sarà invece a pagamento con i ricavi interamente destinati a sostenere progetti di charity.

Scuole guida per i più giovani

A corredo del tutto ci saranno le offerte di prova e avviamento alla guida delle due ruote per i più giovani sviluppati in collaborazione con FMI (Federazione Motociclistica Italiana), con aree propedeutiche dedicate a bambine e bambini dal 6 ai 12 anni, ai quattordicenni e ai maggiori di 16 anni. La tre giorni dell’Eicma Riding Fest vedrà anche la presenza delle leggende del motorsport e sarà arricchita da un palinsesto di intrattenimento sviluppato sul modello di MotoLive, il contenitore di Eicma che ospita spettacoli, momenti di palco con talent e piloti, run di trial acrobatico, gaming e altro ancora.

EICMA Riding Fest: tutte le info

Nei prossimi giorni, sulla sezione dedicata del sito ufficiale EICMA – la trovate qui – verranno ufficializzati tutti i Marchi presenti, le modalità d’ingresso all’evento e quelle di fruizione dei vari test ride.

Pubblicato da Fabio Meloni, 06/02/2025