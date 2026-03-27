EICMA Adventure Series FMI, nel 2026 la seconda edizione in cinque tappe

Partecipazione aperta ai tesserati FMI, punteggi legati alla presenza e categorie individuali e Moto Club

Torna nel 2026 l’EICMA Adventure Series FMI, il progetto dedicato al mototurismo avventura nato dalla collaborazione tra EICMA e Federazione Motociclistica Italiana. Dopo la prima edizione, l’iniziativa riparte con un calendario articolato in cinque appuntamenti distribuiti tra primavera ed estate, con un ultimo momento conclusivo in autunno a Milano.

Il format prevede eventi itineranti su percorsi misti – asfalto e strade bianche – con l’obiettivo di unire esperienza di guida e scoperta del territorio. Le tappe attraversano diverse aree del Paese, includendo borghi, aree naturali e itinerari meno battuti.

Il calendario 2026

Le date già annunciate sono:

30 aprile – 3 maggio: Sterrare è Umano Trophy, Montesilvano (Pescara)

28 maggio – 2 giugno: 1000 Sassi, Orvieto (Terni)

12 – 14 giugno: Umbria Raid Experience, Campello sul Clitunno (Perugia)

18 – 21 giugno: Terre Lucane Adventure, Rionero in Vulture (Potenza)

10 – 13 settembre: Queen Trophy, Bevagna (Perugia)

Il calendario copre prevalentemente il Centro e il Sud Italia, con percorsi pensati per livelli di esperienza differenti.

Il trofeo e il regolamento

L’Adventure Series prevede un sistema di punteggio legato alla partecipazione agli eventi. Il trofeo è riservato ai tesserati FMI con motocicli di peso non inferiore a 150 kg e si articola in due classifiche:

Individuale : assegna punti per ogni evento, con un moltiplicatore legato alla distanza percorsa (coefficiente basato sulle regioni attraversate). Sono previste categorie per età e genere.

: assegna punti per ogni evento, con un moltiplicatore legato alla distanza percorsa (coefficiente basato sulle regioni attraversate). Sono previste categorie per età e genere. Moto Club: calcolata sulla base delle presenze di almeno tre tesserati per evento, con un punto assegnato per ogni partecipazione di squadra.

Al termine della stagione vengono premiati i primi classificati di ciascuna categoria.

Finale a Milano

La conclusione dell’edizione 2026 è prevista durante EICMA 2026, in programma a Milano dal 5 all’8 novembre. In quell’occasione si terranno le premiazioni del trofeo e sarà allestita un’area dedicata all’adventouring, aperta anche ai Moto Club coinvolti nell’organizzazione delle tappe.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività FMI dedicate al turismo motociclistico e punta a consolidare una rete di eventi distribuiti sul territorio nazionale.

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Pubblicato da Fabio Meloni, 29/03/2026