MV Agusta: i test ride di Enduro Veloce e Turismo Veloce all'HAT Adventourfest

Il prossimo fine settimana, sabato 29 e domenica 30 giugno, sarà il momento dell'ultima tappa dell'HAT Adventourfest a Sestriere (TO). Anche MV Agusta sarà presente con alcune delle moto in gamma per dare la possibilità agli appassionati di vederle e toccarle con mano.

TEST RIDE La nuova Enduro Veloce e la Turismo Veloce saranno le portabandiera della Casa di Schiranna: le moto saranno disponibili su un percorso guidato per test ride di circa 30 minuti sulle più belle strade della Via Lattea. Per partecipare alle prove su strada è necessario iscriversi, cliccando qui. L'appuntamento è per sabato 29 e domenica 30 giugno, dalle 9 alle 17, a Sestriere, presso Piazzale Kandahar.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/06/2024