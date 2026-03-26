CFMOTO 1000MT-X sta arrivando: tutte le specifiche e i prezzi dell'enduro stradale

La nuovissima CFMOTO 1000MT-X sta arrivando nelle concessionarie italiane. La nuova enduro stradale, sorella maggiore della 800MT - X, avevamo avuto modo di vederla da vicino a EICMA 2025 ed è una delle novità più attese dell'azienda cinese per questo nuovo anno. Questo modello strizza l'occhio a chi ama i grandi viaggi in moto, offrendo comunque la possibilità di avventurarsi senza problemi anche su percorsi in off-road.

La nuova Adventure

La nuova maxi enduro stradale mantiene quel linguaggio di design della gamma MT di CFMOTO proponendo soluzioni pensate sia per i viaggi e sia per chi ama percorrere le strade bianche. 1000MT-X si caratterizza per offrire un serbatoio a sviluppo discendente e sdoppiato per la centralizzazione delle masse, un parafango alto e protezioni in alluminio per motore e coppa olio. Come tutte le modo di ultima generazione, troviamo anche un quadro strumenti TFT touch a colori con grafiche dedicate, orientato verticalmente in modo tale da poter essere facilmente leggibile anche quando si ci trova in piedi delle pedane. Non può mancare la connettività grazie alla presenza del supporto ad Apple CarPlay.

Moto fatta anche per viaggiare e per questo la dotazione prevede la presenza, tra le altre cose, di una sella ergonomica, parabrezza regolabile e cruise control di serie oltre alla presenza di sella e manopole riscaldabili. Sempre per chi viaggia, CFMOTO mette a disposizione come accessori borse laterali e bauletto.

CFMOTO 1000MT-X

Motore bicilindrico

Il cuore pulsante della nuova CFMOTO 1000MT-X è un motore bicilindrico da 946,2 cc sviluppato direttamente dall'azienda cinese. Unità in grado di erogare una potenza di 112,9 CV a 8500 giri/min. Secondo il costruttore, questo propulsore garantisce una risposta corposa e una maggiore riserva di coppia rispetto alla 800, migliorando accelerazione e ripresa sia su asfalto che sullo sterrato. Il tutto è abbinato ad un cambio a 6 marce (quickshift sia in salita che in scalata) e ci sono pure il ride-by-wire e i Riding Mode che sono stati ottimizzati per sfruttare al meglio la maggiore cilindrata. Il peso della moto è di 205 kg.

Ciclistica

Nuova CFMOTO 1000MT-X dispone di un telaio a traliccio in acciaio alto resistenziale abbinato a un forcellone in alluminio. Ci sono poi sospensioni KYB riviste e pensate per gestire meglio la maggiore potenza del motore e il peso su asfalto o sterrato. La scheda tecnica indica poi la presenza di una forcella a steli, mentre il monoammortizzatore è collegato direttamente al forcellone. Ovviamente, il tutto è regolabile. Di serie CFMOTO propone pure uno sterzo idraulico regolabile su più posizioni.

Le ruote a raggi sono da 21 pollici all'anteriore e da 18 pollici al posteriore con pneumatici studiati per il mix asfalto/terra. L'impianto frenante adotta componentistiche Brembo: pinze M4.32 anteriore pompa semi-radiale mentre al posteriore troviamo una pinza Brembo. Nuova 1000MT-X sarà proposta solo nella configurazione ''alta'', con una sella pensata per l’uso off-road e sospensioni a lunga escursione che privilegiano la guida sugli sterrati più impegnativi. In ogni caso, il costruttore offrirà un kit di abbassamento dedicato che riduce l’altezza sella.

CFMOTO 1000MT-X

E parlando della dotazione di elettronica, la IMU a sei assi integra ora la funzione di ABS cornering, personalizzabile nell’intervento per l’uso off-road, e nel controllo di trazione che mantiene livelli regolabili o può essere disinserito.

Prezzi

Quanto costa la nuova CFMOTO 1000MT-X in Italia? 10.490 euro Iva Inclusa Franco Rivenditore. La moto sarà comunque in promozione a 9.990 euro.