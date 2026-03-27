HAT Adventourfest 2026, le tappe del festival italiano della Moto Adventure

HAT Adventourfest sono un appuntamento che ha raggiunto ruolo di grande rilievo nel panorama motociclistico italiano. Nel 2026 si arriva così all'ottava edizione. Si tratta di una manifestazione che nasce dall'idea di riunire in una località turistica di prestigio il maggior numero di aziende motociclistiche per realizzare test-ride dei loro modelli adventure.

Il pubblico potrà così accedere liberamente nell’HAT Village dove poter provare gratuitamente le moto, vedere accessori, indossare l’abbigliamento, conoscere servizi e confrontarsi con tanti appassionati delle 2 ruote. Dal 2019 è stato un crescendo di successi e nel 2025 sono stati effettuati ben 7.036 test ride nei weekend in cui si è svolta la manifestazione, con una media di 112 moto in prova a evento.

HAT Adventourfest

L'edizione 2026, si parte da Bobbio

Si partirà il 18-19 aprile a Bobbio (PC) con un' edizione che segna già un “tutto esaurito” di case moto presenti. Il baricentro della manifestazione sarà l’HAT Village posto nella centrale Piazza XXV Aprile dove, dalle 9.00 alle 18.00, ci sarà il punto d’incontro degli appassionati. Saranno oltre 110 le moto in prova, una fantastica opportunità per tutti gli appassionati. I test ride sono ovviamente gratuiti e ci si può prenotare direttamente sul posto. I marchi presenti? Yamaha, Ducati, BMW, Triumph, Kawasaki, MV Agusta, Moto Morini, Voge, CF Moto, QJ Motor, Hero e BSA.

Non mancheranno ovviamente aziende di abbigliamento e accessori moto, a partire dalle aziende partner di HAT Series, tra cui Dunlop, Enduristan e MBE. Presenti pure Whell-UP, Six2, Givi, Bridgestone, CST, In&Motion, Spark, Acerbis, Alpinestars, SW Motech, Clover, Mosk Moto e Enduro Republic.

HAT Adventourfest

Presso l'Hat Boot Camp ci sarà spazio per i talk dei piloti professionisti della Dakar e dei grandi rally che raccontano le loro storie e le loro esperienze. Non mancheranno altre testimonianze di avventure in moto oltre a presentazioni di nuovi prodotti. Nel programma dell'evento è previsto un giro organizzato per chi volesse partecipare con la propria moto sui percorsi della zona. Lungo circa 120 km di livello “medio-facile”, si svolgerà per quasi tutta la giornata sulle strade montuose della zona con passaggi al passo del Brallo, il Monte Lesima, Monte Chiappo, Varzi, Zavattarello ed il Monte Penice.

Le altre date dell'HAT Adventourfest 2026

Mugello (FI) 9-10 maggio

Pedavena (BL) 23-24 maggio

Sestriere (TO) 27-28 giugno

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