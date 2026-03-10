Moto Morini X-Cape 700: i migliori modi per acquistare la adventure entry level

Stai cercando una moto adventure accessibile, versatile, con un design che strizza l'occhio all'avventura vera? La proposta di Moto Morini è la X-Cape 700: una adventure adatta a tutto o quasi. È piacevole su strade asfaltate, capace su sterrati più o meno leggeri, in grado di accompagnarti in un weekend fuori porta o nei trasferimenti quotidiani. Scopriamo insieme il miglior modo per acquistarla e le promozioni attualmente in corso.

Moto Morini X-Cape 700, il fuoristrada leggero è nelle sue corde

Il segmento delle adventure entry level è uno dei più competitivi e affollati sul mercato, perché scegliere la X-Cape 700 tra le altre? Per il prezzo competitivo ad esempio, ma a quello ci arriviamo tra poco. Per la dotazione completa e la componentistica di livello, come freni Brembo e sospensioni regolabili Marzocchi, o per le tre diverse configurazioni – raggi, lega e la più ricca Gold Edition – per adattarsi a ogni tipo di utilizzo.

Il nuovo motore bicilindrico parallelo da 693 cc, rispetto al precedente 649 cc, è decisamente più vivace brillante, ora all’altezza delle prestazioni dei competitor: 70 CV a 8.500 giri/min e 68 Nm di coppia a 6.500 giri/min.

Il punto di forza della X-Cape - come abbiamo avuto modo di verificare in una recente comparativa - si conferma la ciclistica, pensata per essere facile per chi è alle prime armi ma allo stesso tempo adeguata anche ai motociclisti più esperti. La adventure di Moto Morini funziona bene su asfalto, sia ad andatura turistica, sia quando si alza un po’ il ritmo di guida, ed è capace anche nel fuoristrada leggero, dopo aver opportunamente regolato le sospensioni, con escursione sufficiente per qualche avventura fuoristrada. A tal proposito è molto gradita la possibilità di disattivare l’ABS, per consentire - a chi è in grado – la gestione totale della frenata . Insomma, X-Cape 700 si conferma una delle adventure più interessanti della sua categoria per rapporto qualità-prezzo, capace di sedurre chi si avvicina al mondo delle enduro medie.

Come detto, la gamma X-Cape 700 si articola in tre varianti, pensate per accontentare esigenze e gusti diversi. La versione con cerchi in lega, disponibile in colorazione Black Ebony, è il punto d'ingresso della gamma; con sistema di navigazione integrato, frizione antisaltellamento, paramani e cupolino regolabile di serie è la versione più votata a chi utilizzerà maggiormente la moto su asfalto ed è venduta ad un prezzo di listino di 7.190 euro. Per chi invece non vuole rinunciare alle avventure in fuoristrada, la versione con i cerchi a raggi è la scelta più indicata, proposta nelle colorazioni Red Passion, Carrara White e Black Ebony, aggiunge alla versione con i cerchi in lega il cavalletto centrale, gli pneumatici Pirelli Scorpion rally STR e la dascham frontale e ha un prezzo di listino di 7.590 euro. Al vertice della gamma si posiziona la Gold Edition, disponibile in tutte e tre le colorazioni a 7.940 euro, che aggiunge finiture e dettagli di pregio come i cerchi dorati e arricchisce la dotazione con manopole e sella riscaldabili, nonché il controllo di trazione.

Moto Morini X-Cape 700, la Gold Edition è la top di gamma, con tanto di controllo di trazione

Ovviamente non mancano gli accessori originali per chi vorrà rendere ancora più completa la propria X-Cape. Tra questi vi segnalo:

• tris bauletti in alluminio

• scarico Sc Project

• sella e cupolino rally

• sella e manopole riscaldate

• parabrezza maggiorato

• barre para motore alte e basse

• paracoppa in alluminio

• pararadiatore

Moto Morini X-Cape 700, il livello d'accesso è con cerchi in lega e colorazione nera obbligatoria

Ed è proprio qui che arriva la notizia più interessante per chi stava aspettando il momento giusto per comprare. È attualmente in corso unapromozioneche garantisce un vantaggio cliente di 500 euro su tutta la gamma X-Cape 700, valida fino al 30 aprile 2026 presso i concessionari italiani aderenti. Tradotto in numeri: la versione Cerchi in lega scende a 6.690 euro franco concessionario, quella Cerchi a raggi a 7.090 euro e la Gold Edition a 7.440 euro. Un risparmio immediato e senza condizioni particolari, semplicemente scegliendo la moto che si preferisce.

Se poi non si vuole o non si può acquistare in un'unica soluzione, Moto Morini mette a disposizione promozioni finanziarie pensate per ogni tasca. Il finanziamento dedicato all'X-Cape 700 prevede, a partire dal prezzo promozionato di 6.690 euro, un anticipo di 690 euro e poi 48 rate da 145,10 euro con TAN fisso al 5,00% e TAEG al 9,10%. Una formula che rende l'impatto mensile sull'estratto conto davvero gestibile, spalmando il costo su quattro anni di comode rate.

In alternativa, chi preferisce mantenere la durata più contenuta può accedere alla formula Senza Interessi, disponibile su tutta la gamma Moto Morini per importi finanziati tra 3.000 e 5.000 euro: TAN fisso allo 0%, TAEG 8,80% e 24 rate da 133,75 euro. Un'opzione rara di questi tempi, che permette di pagare il finanziamento senza aggiungere interessi sul capitale. Per chi invece punta alla massima flessibilità e preferisce rate ancora più basse su un arco temporale più lungo, c'è la Formula Easy: fino a 48 mesi, TAN 4,99%, TAEG 14,06% e rate a partire da 140,37 euro mensili su importi tra 3.000 e 7.000 euro. Tutte le offerte di finanziamento sono valide fino al 31 marzo 2026 e sono erogate tramite Findomestic Banca S.p.A., salvo approvazione.

Conviene acquistarla usata? La risposta, anche in questo caso, dipende. La X-Cape 700 è un modello relativamente recente e il mercato dell'usato non è particolarmente ricco di esemplari disponibili. Senza considerare che, con prezzi di listino così accessibili e uno sconto immediato di 500 euro in corso, la forbice tra nuovo e usato si riduce sensibilmente. Aggiungendo la possibilità di finanziare con rate contenute e, nel caso della formula senza interessi, senza costi aggiuntivi sul capitale, acquistare la X-Cape 700 nuova risulta spesso la scelta più conveniente e sicura, anche rispetto a un usato recente per il quale è difficile trovare condizioni di finanziamento altrettanto vantaggiose.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 10/03/2026