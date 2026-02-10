Moto vietate al Nurburgring: nasce la petizione per abolire il divieto

Dal 2025 le motociclette non possono più circolare durante i giri turistici sul Nordschleife. Ralf Bollinger ha lanciato la petizione#SaveTheRingBikes e annuncia battaglia legale. La Nürburgring GmbH non ha risposto alle richieste di dialogo. Il divieto di circolazione delle motociclette sulla Nordschleife del Nürburgring durante i giri turistici, entrato in vigore nel 2025, sta generando una crescente opposizione.

La petizione è accompagnata da un'azione legale vera e propria. Bollinger ha incaricato uno studio legale di contestare il divieto, sostenendo che violi la legge del Land Renania-Palatinato del 30 luglio 2013 sulla salvaguardia della destinazione d'uso del Nürburgring.

Nessun dialogo con la gestione del ''Ring''

Secondo quanto dichiarato da Bollinger alla rivista MOTORRAD, i tentativi di aprire un confronto con la Nürburgring GmbH sono stati respinti o ignorati. ''È chiaro che non c'è alcun interesse a discutere di questa esclusione con noi motociclisti, il gruppo escluso'', ha affermato.

Dietro al divieto di circolazione per le moto c'è la pericolosità e la difficile coesistenza tra auto e moto

La Nürburgring GmbH ha giustificato il divieto citando la pericolosità della convivenza tra auto e moto, dovuta alle diverse traiettorie e dinamiche di guida. Bollinger contesta questa motivazione: ''Una Ford Fiesta e una Porsche GT3 non hanno forse dinamiche completamente diverse e quindi traiettorie diverse? Inoltre, l'affermazione che ci siano stati numerosi incidenti tra auto e moto sulla Nordschleife è un mito''.

La base legale della contestazione: il divieto non rispetta le leggi

L'azione legale si basa sul paragrafo 3 della legge statale del 30 luglio 2013, che regola l'uso del Nürburgring per gli sport motoristici, incluso quello amatoriale. La legge obbliga il proprietario a garantire un ''uso non discriminatorio'' del circuito da parte del pubblico su base permanente.

''I gestori non possono semplicemente affermare che oggi solo le auto rosse sono ammesse e che le motociclette sono completamente vietate. Ma è esattamente quello che hanno fatto nel 2025'', spiega Bollinger.

Finanziamento tramite crowdfunding

Per sostenere le spese legali è stata avviata una campagna GoFundMe. Bollinger e i suoi sostenitori si dichiarano pronti a investire anche risorse personali nella battaglia.

L'ipotesi di sessioni separate per auto e moto viene respinta dall'organizzatore della petizione: ''Sarebbe del tutto inutile per gli operatori. Inoltre, una separazione potrebbe indurre alcuni motociclisti a sopravvalutare le proprie capacità. Vogliamo esplicitamente tornare a guidare insieme, convivendo rispettosamente con le auto''.

