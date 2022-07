Video: terrore al Nurburgring per Nico Rosberg sulla Extreme E

L'ex campione del Mondo di Formula 1 Nico Rosberg ha una squadra corse che compete, tra le altre cose, anche nel campionato Extreme E per fuoristrada elettrici. In uno dei suoi ultimi video, si mette al volante di uno dei suoi prototipi per vedere che effetto fa, nella pista off-road adiacente al circuito del Nurburgring. Poi fa un giro da passeggero mentre guida Johan Kristoffersson, suo pilota di punta. E in più di un'occasione l'esperienza si rivela per lui terrificante. Guardate qui sotto il video che ha condiviso sul suo canale Youtube: Nico si mette al volante dal minuto 4'18'', mentre cede il comando al minuto 7'40'', se volete saltare subito ai momenti clou.

CHE MEZZI! I veicoli che competono nella Extreme E sono fuoristrada Spark Odissey 21 realizzati appositamente dalla Spark Racing Technologies, lo stesso costruttore che realizza le monoposto di Formula E. Hanno un telaio tubolare rinforzato, pesano 1.650 kg e, con una potenza elettrica di 544 CV, sono in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. Quello che però sembra più sorprendere Rosberg sono la robustezza da carro armato e una tenuta insospettabile. E ora, forse, anche la mancanza di una toilette a bordo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/07/2022