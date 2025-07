Porsche 911 GT3 vs BMW M2: l'incidente al Nurburgring è virale sui social

Inferno al Nürburgring: Porsche GT3 RS e BMW M2 distrutte in un incidente da brividi. Guarda il video dello schianto

Un terrificante incidente tra una Porsche 911 GT3 RS e una BMW M2, occorso al Nurburgring Nordschleife domenica scorsa, durante una sessione di circolazione turistica (touristfahrten), è diventato virale sui social.

Il motivo: quello che sembra un normalissimo sorpasso si tramuta in un battito di ciglia in un'esplosione devastante: in modo del tutto imprevedibile. Fortunatamente, nessun ferito grave, pare, ma immagini che rimarranno nella leggenda. Guarda il video qui sotto.

L’incidente ripreso in diretta

Tutta la dinamica dell'incidente è stata ripresa da più angolazioni: camera on board della Porsche, video da bordo pista e smartphone dei presenti.

La GT3 RS, lanciata a tutta velocità, raggiunge la M2 britannica più lenta su un tratto stretto del tracciato. La BMW si sposta leggermente a destra, lasciando intuire di aver visto arrivare l'auto più veloce, ma proprio mentre la Porsche tenta il sorpasso sulla sinistra, succede l’incredibile.

La M2 sterza verso sinistra in curva, colpendo la GT3 RS affiancata: la Porsche perde il controllo, impatta contro le barriere e poi viene centrata in pieno dalla BMW. L’auto esplode in una palla di fuoco e viene scaraventata giù per la pista.

Qui sotto le foto delle auto dopo l'incidente, in un posto comparso su Facebook.

Danni catastrofici, ma piloti salvi

Le immagini successive mostrano una scena apocalittica: la sospensione anteriore della Porsche, con tanto di disco freno e pinza, viene ritrovata a 30 metri di distanza. L’anteriore della 911 è sparito e la M2 non è messa molto meglio.

I due piloti sono sopravvissuti, ma non è certo finita lì: oltre a dover pagare i danni alle proprie vetture, rischiano anche una salata fattura dal Nürburgring per la riparazione delle barriere. E no, quasi nessuna assicurazione copre i danni su questa “tangenziale” tedesca...

Inutile dire che le auto coinvolte nell'incidente al 'Ring sono andate completamente distrutte. Qui sotto un post su Facebook con le foto dei rottami, sparsi per ogni dove.

Di chi è la colpa? Sui social la discussione è accesa: c’è chi punta il dito contro il pilota BMW per l’improvvisa manovra, chi invece accusa la Porsche di troppa aggressività in un contesto – quello del Touristfahrten – dove non si gareggia. Tu da che parte stai?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/07/2025