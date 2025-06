Fine shock per SSC Ultimate Aero: distrutta dal robot Megasaurus in un video virale

Orrore, orrore! La stessa SSC Ultimate Aero che nel 2006 entrò nel Guinness World Records come auto più veloce del mondo finisce distrutta durante un'esibizione di monster truck e infine mangiata e incendiata da una robot simile al Mecha-Godzilla dei manga giapponesi! Più in basso, guarda il video dello scempio, diventato virale sui social, ma come si è arrivati ad annientare un simile pezzo da museo?

La SSC Ultimate Aero ai tempi del record finito nel Guinness dei primati

Oggi l'americana SSC, con sede nello stato di Washington, è famosa per la caccia al record di velocità che la vede da quasi vent'anni scontrarsi con Bugatti.

L'attuale SSC Tuatara è in predicato di superare i 500 km/h col suo V8 biturbo che eroga 1.750 CV quando alimentato a metanolo. Guarda qui il video della drag race tra la Tuatara e la Bugatti Veyron.

Ma prima della Tuatara, era stata la SSC Ultimate Aero a scippare all'allora nuovissima Veyron la corona di ''auto più veloce del mondo'', toccando i 410 km/h e battendo i 408 km/h conquistati solo due anni prima dal bolide francese.

SSC Ultimate Aero alla conquista del Guinness World Record

Oggi, quella stessa vettura che aveva fatto la storia è ridotta a un ammasso di rottami bruciacchiati di metallo e fibra di carbonio.

La scorsa settimana, è stata infatti distrutta da un monster truck, poi smembrata e data alle fiamme da Megasaurus: una sorta di dinosauro robot sputafuoco montato su cingoli.

Tutto è accaduto durante l’evento “Thunder at the Mountain” al Tri-City Raceway di Richland, nello stato di Washington.

Il commento di Jerod Shelby, fondatore e CEO di SSC North America

Il fondatore di SSC North America Jerod Shelby, in un intervista raccolta da The Drive, ha avuto (giustamente) parole durissime per commentare l'accaduto, definendolo ''una vergogna''.

SSC ''non possiede più quella specifica vettura da oltre 10 anni'' e ''non è in alcun modo coinvolta'' nell’evento con il monster truck, ha precisato Jerod (che non è imparentato col mitico pilota Carroll Shelby, padre della Cobra e delle Ford che portano il suo nome).

“Quella vettura rappresentava un pezzo di storia dell’automobilismo e aveva una vicenda incredibile alle spalle, culminata con il Guinness World Record del 2007”, ha detto Jerod.

La Ultimate Aero distrutta non era più funzionante da anni e veniva utilizzata come pezzo da museo, ma non si capisce perché qualcuno abbia voluto annientare una vettura di tale significato storico.

Cos’era la SSC Ultimate Aero?

La SSC Ultimate Aero era una hypercar americana da 410 km/h che nel 2006 superò la Bugatti Veyron, diventando l’auto di produzione più veloce al mondo.

Che fine ha fatto la SSC Ultimate Aero?

È stata distrutta in un evento di monster truck, smembrata da un robot meccanico chiamato Megasaurus durante il “Thunder at the Mountain” negli USA.

SSC era coinvolta nella distruzione?

No, SSC North America ha dichiarato di non possedere l’auto da oltre 10 anni e ha definito l’evento “una vergogna”.

Chi ha guidato la SSC nel record del 2007?

Il record entrato nel Guinness dei Primati del 2007 fu ottenuto dal pilota Chuck Bigelow, scomparso un anno dopo in un incidente aereo.

