Nürburgring: stop alle moto nelle sessioni Touristenfahrten

Le moto non saranno più ammesse nelle sessioni pubbliche di Touristenfahrten al Nürburgring Nordschleife: lo hanno comunicato le autorità del circuito, con una decisione storica che vuole mettere la parola fine a una questione annosa (qui una compilation di cadute in video e i consigli per non... caderci).

Da ora in poi, il leggendario circuito di 20,8 km sarà accessibile solo alle auto, mentre i motociclisti potranno accedere esclusivamente a sessioni di allenamento guidato e strutturato.

Questa modifica segna la fine di un'era e l'inizio di alcuni problemi per i centauri che vogliono cimentarsi nel mitico Inferno Verde: anche per chi, magari, aveva già pagato il biglietto.

Continua a leggere per scoprire le motivazioni del provvedimento, come aggirare il problema e come farti risarcire se avevi già in tasca un ingresso, un abbonamento o del credito che non potrai più sfruttare.

Secondo quanto dichiarato sulla pagina Facebook ufficiale del Nürburgring, ''moto e auto non saranno più in pista insieme nello stesso momento'': il motivo principale di questa restrizione è la sicurezza.

''Le differenti dinamiche tra veicoli a due e quattro ruote hanno da sempre rappresentato un rischio. Dopo un'attenta analisi, la direzione del circuito ha stabilito che la separazione è l'unica soluzione possibile.''

In passato, si era già tentato di separare moto e auto con sessioni dedicate, ma l'iniziativa si rivelò un fallimento. Tuttavia, il trend attuale sembra definitivo.

Questa spiegazione riflette la volontà di ridurre gli incidenti e garantire maggiore sicurezza in pista, ma qualcuno suggerisce che ci siano dietro anche altre motivazioni.

Sebbene la sicurezza sia un fattore chiave, c'è anche un aspetto economico da considerare, sostiene il curatore del blog Bridge To Gantry.

Mentre molti incidenti tra auto permettono di mantenere il circuito operativo, gli incidenti motociclistici richiedono quasi sempre l'intervento di ambulanze e personale medico, causando lunghe interruzioni e costi elevati per la gestione della pista.

Questa decisione potrebbe quindi essere motivata non solo dalla sicurezza, ma anche dalla necessità di ottimizzare le operazioni economiche del circuito.

I motociclisti potranno vivere l’esperienza dei 21 km del Nordschleife esclusivamente sotto la supervisione di guide esperte, durante sessioni di allenamento e corsi dedicati.

Date e formati delle sessioni 2025

Per il 2025, sono previste quattro giornate di allenamento completo per motociclisti:

Motorrad Action Team : 30-31 luglio

: 30-31 luglio ADAC Doc-Scholl Driver Training: 13-14 agosto

Questi eventi offrono programmi strutturati, suddivisi in gruppi di diverso livello, rendendoli adatti sia ai principianti che agli esperti conoscitori del Nürburgring.

Un’esperienza sicura e controllata

Grazie alla guida professionale e a condizioni controllate, i partecipanti potranno affrontare il leggendario Inferno Verde in sicurezza, migliorando la loro tecnica di guida su un tracciato unico al mondo.

Accesso alla Pista GP

Le moto potranno ancora partecipare alle sessioni Touristenfahrten sulla pista Grand Prix, con slot dedicati ai due ruote.

Secondo la programmazione attuale, il Circuito Grand Prix del Nürburgring sarà aperto per un totale di 38 giornate nel 2025.

Oltre a queste sessioni, la pista ospiterà anche corsi di formazione per motociclisti e track days dedicati.

Date esclusive per i motociclisti

Da maggio a settembre, gli appassionati delle due ruote potranno partecipare a nove eventi esclusivi, organizzati da Speer Racing e Ducati 4U.

Queste giornate saranno interamente riservate ai bikers, offrendo un'opportunità unica per girare in sicurezza e migliorare le proprie abilità su pista.

I motociclisti in possesso di un abbonamento stagionale o di un credito residuo per i giri turistici potranno ancora utilizzarli per le sessioni sul Circuito Grand Prix.

Regole per l'uso del Credito Nordschleife

Dal 2025, il credito personale per il Nordschleife potrà essere usato solo per partecipare ai giri turistici con un'auto.

Rimborso abbonamenti e crediti

Per chi non desidera utilizzare il credito sulle quattro ruote, il Nürburgring offre la possibilità di richiedere facilmente un rimborso per gli abbonamenti o il saldo residuo.

Per avviare la procedura di restituzione, è possibile rivolgersi al Nürburgring info center. Scopri di più sul sito ufficiale della pista Nurburgring.de.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/02/2025