Video

Le auto più veloci al Nurburgring in un video ipnotico

Avatar di Emanuele Colombo, il 06/01/26

32 fa - Le auto più veloci al Nürburgring: i 20 record sul giro del Nordschleife

In video le 20 auto più veloci di sempre sull’Inferno Verde: i loro tempi sul giro e l'onboard del record assoluto

Dal canale YouTube Morphart un video in cui le varie auto si trasformano l'una nell'altra. Tema, le regine del 'Ring, ossia le auto più veloci che abbiano mai girato sul Nordschleife e i relativi tempi sul giro. Ce ne sono un bel po', tra la recente Ford Mustang GTD e la Pagani Zonda R, le immancabili Porsche 911 e le poco conosciute - ma apprezzatissime - Radical.

Questo video mostra i 20 tempi sul giro più veloci mai registrati sul Nürburgring Nordschleife, combinando auto di serie omologate per la circolazione su strada, prototipi elettrici e leggendarie auto da corsa: la lista completa dei crono nell'Inferno Verde la trovi sulla pagina ufficiale del circuito. Qui sotto, invece, il video onboard del giro più veloce di sempre.

VEDI ANCHE
L'evoluzione delle monoposto di F1 dal 1950 al 2025 [VIDEO]
L'evoluzione delle Formula 1 dal 1950 a oggi in un video ipnotico
Car detailing: in video il lavaggio di una Porsche 928
Porsche 928: il video ipnotico del primo lavaggio in 15 anni
Porsche Carrera GT 2021: i render di Sketch Monkey
La nascita di una nuova Porsche Carrera GT in un video ipnotico
Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/01/2026
Tags
supercarrecordnurburgringnordschleife
Vedi anche