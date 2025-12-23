Le auto più veloci al Nurburgring in un video ipnotico

Dal canale YouTube Morphart un video in cui le varie auto si trasformano l'una nell'altra. Tema, le regine del 'Ring, ossia le auto più veloci che abbiano mai girato sul Nordschleife e i relativi tempi sul giro. Ce ne sono un bel po', tra la recente Ford Mustang GTD e la Pagani Zonda R, le immancabili Porsche 911 e le poco conosciute - ma apprezzatissime - Radical.

Questo video mostra i 20 tempi sul giro più veloci mai registrati sul Nürburgring Nordschleife, combinando auto di serie omologate per la circolazione su strada, prototipi elettrici e leggendarie auto da corsa: la lista completa dei crono nell'Inferno Verde la trovi sulla pagina ufficiale del circuito. Qui sotto, invece, il video onboard del giro più veloce di sempre.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/01/2026