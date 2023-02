Nuova Radical SR10 XXR: giochiamo a Le Mans?

Stanco delle solite supersportive? Soprattutto, stanco di guidare una supersportiva tra gli ingorghi di città e antipatici limiti di velocità? Forse già conosci il nome Radical, sinonimo di auto da corsa aperte, omologabili - se proprio vuoi - anche per il comune uso stradale. Proprio ora, Radical Motorsport svela la sua ultima creazione: si chiama Radical SR10 XXR, dove la sigla XXR comunica il trattamento più ''hardcore'' mai concepito dalla marca inglese per la sua attuale best seller SR10. Un po' come guidare una vettura da Le Mans, ma in miniatura.

SOLDATI A CAVALLO Radical SR10 XXR è spinta da motore turbo Ford EcoBoost da 2,3 litri: è la stessa unità che troveresti sotto il cofano di una Ford Mustang, ma rielaborato per produrre 425 cv e 380 Nm di coppia. La potenza viene inviata all'asse posteriore tramite un cambio transaxle a 6 marce di origine Hewland, evoluzione dell'hardware utilizzato nelle competizioni di Formula 2. Con un peso inferiore a 725 kg, lo 0-100 km/h richiede meno di 2,4 secondi (!).

PETIT LE MANS Visivamente, biglietto da visita di Radical SR10 XXR è la pinna centrale in stile LMP a poppa del guidatore. Davanti, speciali feritoie riducono il sottosterzo in velocità e migliorano il raffreddamento. I cerchi in lega leggera riducono le masse non sospese, contribuendo alla maneggevolezza di guida. Se desideri perfezionare ulteriormente la precisione del telaio, e al tempo stesso ridurre ulteriormente il peso, puoi sempre optare per il pacchetto splitter + diffusore in carbonio.

TRANSFOMERS Gli ordini sono già aperti, produzione a partire da questa primavera. Se tu fossi interessato, per prezzo ed altre informazioni puoi rivolgerti a Monza Garage, rivenditore ufficiale Radical per l’Italia. Metti, invece, che tu sia già proprietario di una SR10: sappi che puoi anche eseguire uno specifico upgrade. L'XXR Evolution Pack include tutta l'aerodinamica aggiornata, tra cui lo spoiler anteriore, le nuove ruote, le prese d'aria di raffreddamento e le appendici posteriori. Se proprio sei alla ricerca di qualcosa di ancora più estremo, porta pazienza ancora qualche mese: in rampa di lancio scalpita Radica Project 25 (foto sotto), un'arma solo pista con V6 biturbo da 850 cv.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/02/2023