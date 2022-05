Pistaaa! Caterham Seven 420 CUP, arma letale da track day. Video

Fine della ricreazione, fa il suo ingresso in aula la professoressa, allinearsi in fila indiana, please. Caterham Seven 420 CUP un modello da strada, purché sia la strada che ti guida dritto ai cancelli della pista: l'ispirazione è nientemeno che la Seven che partecipa allo UK Championship Racecar. E niente, l'umiltà non è il suo forte: si professa ''l'auto da trackday definitiva''. E forse, c'è da crederle: il video è esplicito.

POLE POSITION! Nuova Seven 420 CUP dotata di motore Duratec 2,0 litri da 210 CV e 203 Nm di coppia, per un rapporto peso/potenza di 375 CV/ton., quindi uno scatto da 0 a 100 km/h di soli 3,6 secondi e una top speed di 218 km/h. Il crono sul circuito inglese di Outlon Park (1 minuto e 45 secondi) è da hypercar. Le sue super prestazioni sono possibili sia grazie al cambio sequenziale a sei marce SADEV, sia ai pneumatici Avon ZZR (coi pistaioli Avon ZZR Extreme come opzione), sia soprattutto a un'altra peculiarità...

AFFERRAMI Prima Caterham stradale a beneficiare dell'upgrade, la Seven 420 CUP - che in gamma si piazza sopra la Seven 420R e sotto la sola Seven UK Championship - possiede ammortizzatori Bilstein completamente regolabili a mano. Ottimizzati specificamente per questa versione, possono essere posizionati in una qualsiasi delle loro dieci impostazioni di rigidità, senza l'uso di alcun attrezzo e in un paio di minuti appena. Semplifica, quindi aggiungi leggerezza: non è così che ripeteva tale Colin Chapman?

ESTERNI Anche visivamente, Seven 420 CUP apre a Caterham nuovi orizzonti. Gli aggiornamenti esterni includono un cono anteriore in stile gara, un bocchettone di rifornimento centralizzato della benzina e nuove luci posteriori a LED, mentre un Roll Cage Race opzionale aggiunge una copertura del bagagliaio in metallo e specchietti retrovisori esterni da corsa. Una livrea con decalcomanie satinate traslucide e grafica personalizzata sarà infine a disposizione di ogni esemplare. Più ''competition look'' di così, si muore.

INTERNI Seven 420 CUP beneficia di sedili opzionali in fibra di carbonio con ricamo esclusivo (di serie, nuovi sedili compositi), un cruscotto in stile 620 rifinito in carbonio satinato e nuovi quadranti da corsa, mentre finiture in Alcantara sono presenti su tunnel di trasmissione e poggiatesta. Riflessi rossi compaiono sulle imbottiture dei sedili, sui quadranti stessi e sulla parte superiore del tunnel.

QUASI QUASI... L'auto è già disponibile per l'ordine tramite la rete di concessionari (per delucidazioni sul mercato Italia, rivolgersi all'importatore ufficiale Romeo Ferraris), con la produzione che inizierà nei primi mesi del 2023. Nel Regno Unito, i prezzi partono da 54.990 sterline, equivalenti al cambio attuale a 64.500 euro circa. Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale.