Nuova Caterham Seven 340, in medio stat virtus

A prima vista è sempre lei, Caterham Seven 275. Invece no, le immagini si riferiscono a un nuovo modello. La carrozzeria è la stessa, ok, ma sottopelle c'è una grande novità. Caterham Seven 340 non è la versione più potente, né la più leggera in assoluto. È la classica via di mezzo tra versione base e top di gamma. E proprio per questo, è forse la più interessante.

IL MOTORE Mentre la ''vecchia'' Seven 275 utilizzava il 1.6 Ford Sigma da 136 CV, ora fuori produzione, al suo posto Caterham 340 impiega un'unità 2 litri 4 cilindri Ford Duratec ad alimentazione atmosferica, associato a cambio manuale a 5 marce. La potenza raggiunge quota 170 CV, per un aumento del 25%. Sebbene Caterham non abbia ancora rivelato i dati sulle prestazioni, la new entry della ''old glory'' che più british non si può dovrebbe registrare un tempo da 0 a 100 km/h più veloce, rispetto ai 6,1 secondi della 275.

DUE FACCE Nuova Caterham 340 disponibile in due livelli di allestimento. Versione ''S'' progettata per un'esperienza di viaggio più completa, variante ''R'' più specifica per i track day. La prima di distingue per sospensioni stradali, cerchi in lega classici da 14 pollici, parabrezza completo, specchi retrovisori laterali e sedili in pelle nera. 340R interpreta invece il concetto di sportività pura tramite differenziale a slittamento limitato, sospensioni sportive, cerchi in lega Orcus da 15 pollici, imbracature a quattro punti, infine cruscotto in fibra di carbonio ed aeroscreen in materiale composito. A proposito: il peso? Non specificato, ma è probabile che si aggiri attorno alla soglia di 540 kg della 275.

100% MADE IN UK Mentre Caterham consente oggi ai clienti di acquistare le loro auto ''a pezzi'' e di costruirsele a casa in totale autonomia, la 340 sarà assemblata esclusivamente in fabbrica, a Dardford, nei pressi di Londra. Già, perché nonostante nel 2021 la proprietà del marchio sia finita in mani giapponesi (VT Holding), la produzione resta in Gran Bretagna. Per 340S, prezzi a partire da 45.700 euro, mentre 340R costa da 47.200 euro in su. In Italia, importatore Caterham è Romeo Ferraris.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/11/2022