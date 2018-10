Autore:

Lorenzo Centenari

A SPASSO NEL TEMPO Alcune ricorrenze acchiappano talvolta più preferenze persino di un'anteprima assoluta. E così, oltre alla premiere di nuova Macan e all'esposizione di 911 Speedster, concept che in futuro (ora è certo) si convertirà in prodotto di serie, Porsche affitta una porzione di Paris Expo Porte de Versailles per celebrare i 70 anni dell'icona 356, "mamma" della successiva (ed eterna) Porsche 911. Tra gli invitati, una carrellata di sportive che agli appassionati del marchio della Cavallina non potrà che suscitare eccitazione e commozione. Una in fila all'altra, ecco Porsche 959 (1986), storica rivale di Ferrari F40 e Lamborghini Countach, Porsche Carrera GT (2003) e il suo V10 da oltre 600 cv, Porsche 911 GT1 (1996) e il suo profumo di 24 Ore di Le Mans, infine Porsche 918 Spyder (2013), primo modello di Weissach a propulsione ibrida. Per ciascuna di loro, in un incalzante video live, ecco alcune chicche da parte dei nostri due intenditori.