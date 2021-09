Lamiere spezzate, pianale contorto, sedili distrutti tra le fiamme, carrozzeria arrugginita... Arrugginita? Ma come, se la Ferrari LaFerrari ce l'ha in compositi? Come era chiaro fin dal titolo, il restauro - o più correttamente restomod, viste le modifiche applicate - è quello di un modellino Bburago. Un modellino messo male, anzi malissimo. Le operazioni di recupero, a opera di un modellista evidentemente espertissimo, sono ipnotiche da guardare nel video che vedete qui sotto, dal canale YouTube di Restore Machines. E miracolose nel risultato.

UN VIDEO CHE CATTURA Alla fine del trattamento la Ferrari LaFerrari in scala è, in gran parte, meglio dell'originale: non raggiungerà la perfezione degli automodelli Amalgam, ma rispetto alla base di partenza ha più dettagli e finiture più curate. Stupefacente come il responsabile delle riparazioni raddrizzi il pianale in plastica dopo averlo riscaldato con un phon da carrozziere a 650°, ricostruisca con artigianale maestria il sedile bruciato (solidificando la resina mettendola a bollire in un pentolino), ricrei i raggi mancanti dei cerchi in frantumi e così pure i vetri e i fanali. Se il modellismo vi appassiona, quello qui sopra è un video imperdibile (non è un caso se ha totalizzato quasi 7 milioni di visualizzazioni in 5 mesi). E anche per chi non è un addetto ai lavori sono comunque 15 minuti ben spesi: se con i modellini fanno recuperi del genere, pensate a quali rischi correte nell'acquisto di un'auto usata... Guardate il video con i consigli di Alessandro Perelli, se volete evitare fregature!