AUTO PULITE Non sembra volersi arrestare l’onda green che investe il mondo dell’automobile. Neppure se in miniatura. Il produttore di modellini Matchbox ha infatti presentato la sua prima automobilina green, realizzata per il 99% di materiali riciclati, e prodotta senza immettere CO2 nell’atmosfera. Quale auto poteva essere, se non una Tesla? Una scelta che, ne siamo sicuri, farà felice quella testa matta di Elon Musk.

TUTTO ECOLOGICO Il modellino, che sarà messo in vendita il prossimo anno, è composto per il 62,1% di zinco riciclato, e per il 36,9% di plastica riciclata. Il resto, l’1%, è di acciaio inossidabile. Ma non è tutto: l’impegno di Mattel (che possiede Matchbox, oltre che Hot Wheels) riguarda anche la confezione, che sarà senza plastica, realizzata di carta e fibra di legno. Il preformato che contiene la macchinina, infine, sarà di schiuma di carta.

GLI ALTRI MODELLI(NI) La Tesla Roadster sarà solo la prima di una serie di auto attente all’ambiente, sia nella versione in scala che al naturale: tra gli altri modelli in cantiere ci sono infatti la Nissan Leaf e la Toyota Prius, e le BMW elettriche i3 e i8. A partire dall’autunno, invece, Matchbox farà uscire due nuovi playset, un garage e una stazione di rifornimento, entrambi dotati di prese di ricarica per i veicoli elettrici. Insomma, ormai non avete più scuse: che in scala 1:1 o in formato ridotto, un’auto elettrica dovrete portarvela a casa!