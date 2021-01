THE WINNER IS... Nonostante un'annata globalmente da dimenticare, c'è chi ha raccolto i suoi frutti anche durante il 2020. Stiamo parlando dei super ricchi e in particolare del patron di Tesla, Elon Musk. Secondo un calcolo della CNBC, infatti, le azioni Tesla - salite oltre quota 800 dollari - hanno consegnato a Musk la palma di uomo più ricco del mondo, superando un altro ricchissimo...

AMAZON VS TESLA A spuntarla è stata il CEO di Tesla - e SpaceX - contro nientepopodimenoché Jeff Bezos, patron di Amazon. Con l'ultimo rialzo delle azioni della Casa automobilistica, il patrimonio di Elon Musk tocca così 185 miliardi di dollari, superando di... solo 1 miliardo quello di Bezos, a quota 184. Quando su Twitter è esplosa la notizia, Musk ha reagito con la sua solita nonchalance: ''Che strano. Beh, torno al lavoro''.

Well, back to work … — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

TESLA VS... TUTTI Che Elon Musk non avrebbe tardato a diventare l'uomo più ricco al mondo potevamo azzardarlo già la scorsa estate. A luglio, infatti, Tesla aveva scalzato in borsa Coca-Cola e Disney, ma soprattutto il colosso Toyota, diventando il brand auto con maggiore valore al mondo. Sarà finita qui?