IN GARA CON LA TESLA È senza ombra di dubbio una delle novità più interessanti della prossima stagione del motorsport nostrano. Parliamo del campionato E-STC Series, la nuova categoria turismo elettrica con auto elettriche derivate dalla produzione di serie. Le protagoniste, come avrete capito, saranno – almeno in una prima fase in cui è previsto che la competizione sia esclusivamente monomarca – le apprezzate Tesla Model 3 che, rese decisamente più cattive rispetto alla versione presente in concessionaria grazie alle modifiche apportate dal preparatore statunitense Unplugged Performance, saranno pioniere delle corse superturismo 100% elettriche, dopo esserlo state in tema di mobilità sulle strade di tutti i giorni.

FORMAT INNOVATIVO La stagione 2021 dell’E-STC si comporrà di ben nove appuntamenti, tre dedicati alla categoria Endurance e sei per le gare sprint. Anche se il calendario deve ancora essere definito nel dettaglio – ma c’è già la conferma di alcuni circuiti importanti come Imola, Vallelunga e Misano – in entrambi i casi, il weekend di gara si svolgerà in due diverse giornate di attività in pista, con i piloti ufficialmente iscritti che potranno condividere l’abitacolo con un collega (e dimezzare i costi). La categoria si farà portatrice dell’innovazione non solo tecnologica ma anche sul tema della parità di genere: nelle gare endurance sarà incentivata la formazione di equipaggi uomo-donna, con penalità in tempo per le squadre composte da soli uomini o da sole donne.

AUTO E COSTI Come già detto, la grande protagonista sarà la Tesla Model 3, capace di toccare punte di velocità massima di 260 km/h con uno scatto da 0 a 100 in 2.9 secondi. Interessante anche il pacchetto proposto dagli organizzatori, gli stessi che curano la fortunata Formula X Italian Series: il costo della Model 3 E-ST è di 86.900 euro Iva esclusa, con uno sconto di 5.000 euro per i team che si iscriveranno entro il 15 gennaio 2021. Se il prezzo di attacco può forse spaventare, non bisogna dimenticare però che i costi di gestione sono molto contenuti, con ricarica delle batterie garantita direttamente in autodromo e con il personale limitato a soli due meccanici e un ingegnere per auto, affiancati da un service messo a disposizione dall’organizzazione in caso di riparazioni più complesse. Il calendario definitivo sarà presto confermato, ma è già certo che il campionato prenderà il via nel giugno 2021. Tutti i dettagli per iscrizione e acquisto dei pacchetti sul sito ufficiale della serie.