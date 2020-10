TEMPO DI RESTYLING Continua il susseguirsi di voci che vedrebbe Tesla Model 3 subire un aggiornamento di metà carriera. Tanti rumors, nessuna notizia ufficiale. Iniziano, però, a spuntare in rete le prime foto... A cominciare dagli interni.

COME CAMBIA DENTRO Tra i cambiamenti più significativi spicca la una nuova consolle centrale. Tesla ha eliminato la finitura nera lucida e l'ha sostituita con una nera opaca: la parte superiore, che incorpora il vano per la ricarica del telefono, è avvolta in finta pelle su tutti i lati. Su Model 3 2021, inoltre, lo sportello davanti al vano portabicchieri - che è posizionato ora più avanti - scorre, invece di aprirsi come uno scrigno: una soluzione ripresa da Model S e Model X.

COME CAMBIA FUORI Per Model 3 2021 pare ci sarà qualche ritocco anche alla carrozzeria. Le finiture cromate dei finestrini dovrebbero venire meno, mentre il bagagliaio anteriore subirà una modifica per poter accogliere - sembra - una nuova pompa di calore. Nuovi sarebbero anche i vetri dei finestrini - per isolare meglio l'abitacolo - e il portellone posteriore elettrico. Secondo i rumors, la Tesla Model 3 2021 sarebbe già in produzione a Fremont. Restate collegati, non staccate la spina.