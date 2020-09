CAR DESIGN Nell'ambito del car design Horacio Pagani ha dato un contributo enorme. Impossibile trovare oggi sul mercato auto in cui la cura del dettaglio sia più spinta che nella Pagani Huayra (fresca di record a Spa). Perfette le sue proporzioni e il suo design esprime tuttora una personalità unica. Ma cosa succederebbe se volessimo realizzarne una versione con il V12 montato davanti anziché dietro? Ad affrontare il tema è l'ex designer Marouane sul suo canale YouTube TheSketchMonkey. Il video del lavoro a colpi di Photoshop lo potete vedere qui sotto.

ORRENDERING Al di là del risultato finale, che personalmente trovo un vero orr...endering, sono molto interessanti le considerazioni che Marouane fa di come differiscano i progetti delle auto a motore anteriore e quelle a motore posteriore centrale: tanto nei volumi quanto nel posizionamento delle prese d'aria. Tutto ruota attorno al posizionamento del montante A, ossia la cornice del parabrezza, che nelle auto con motore anteriore come la Mercedes SLS è posto circa a metà strada tra i due assi delle ruote, mentre sulla Huayra è molto più avanzato. Addirittura sulle Lamborghini il suo punto di contatto con la fiancata è in corrispondenza dell'asse anteriore. Tutte cose che, per chi capisce bene l'inglese, è interessante ascoltare direttamente dall'autore del video.