Apre (e chiude) in UK l'autolavaggio che ti sporca il SUV

I SUV? Potrebbero andare in fuoristrada molto più di quanto realmente fanno. Nel Regno Unito Dacia, con una mossa dai chiari intenti promozionali, organizza un evento per spronare i proprietari di Duster 4x4 a sfruttarne tutte le reali capacità. A sporcarli, in pratica. Il tutto assume le forme di un autolavaggio al contrario, dove porti la tua auto e invece di lavartela te la infangano per benino. Gratis!

L'autolavaggio Dacia Adventure Ready ti infanga l'auto (gratis) invece di pulirla

NUMERI ALLA MANO Le statistiche mostrano numeri significativi. Intervistati 1.000 proprietari residenti in città è emerso che in Inghilterra quattro conducenti su dieci (40%) non hanno mai portato il proprio 4x4 in fuoristrada, mentre un altro quinto (19%) ammette di non averlo mai nemmeno guidato su una pista sterrata. Oltre un terzo (67%) ha affermato che i terreni più difficili mai affrontati sono i dossi di rallentamento per portare i figli a scuola. Scommettiamo che gli italiani non sono da meno?

Una Dacia Duster 4x4 Adventure Ready (sporca) accanto a un modello lucidato

L'APPUNTAMENTO PER FARE I FANGHI L'evento dell'autolavaggio al contrario, chiamato Adventure Ready, è previsto per il 18 gennaio 2022, dalle 11:00 alle 14:00 presso Renault London West (Western Ave, Concord Road, London, W3 0RZ): previa prenotazione - non vincolante per gli organizzatori - sul sito www.dacia.co.uk/adventure-ready.

L'autolavaggio Adventure Ready per le Dacia 4x4

E IN ITALIA? Nonostante gli inglesi ci tengano a viaggiare su auto dalle carrozzerie scintillanti - quasi un quarto dei britannici (22%) dice di lavare la propria macchina una volta alla settimana - la trovata goliardica di Dacia sembra adattarsi molto meglio alle loro abitudini che alle nostre. Soprattutto ora che nel Belpaese è passato un decreto legge per vietare il fuoristrada, che rende il clima sempre più ostile nei confronti degli amanti dell'off-road. Un altra nicchia dell'economia che, invece di essere promossa, viene affossata.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/01/2022