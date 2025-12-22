Video

The Stig sfida la Porsche 911 GT3 al volante di una Ford Mustang GTD

Avatar di Emanuele Colombo, il 22/12/25

4 ore fa - Ford Mustang GTD vs Porsche 911 GT3 RS: The Stig le mette a confronto a Top Gear

The Stig torna a Dunsfold Park per sfidare la Porsche 911 GT3 RS con la Ford Mustang GTD dopo il record al Nürburgring

The Stig torna sulla pista di Dunsfod Park per mettere a confronto la Ford Mustang GTD, fresca di un'impresa storica sul tracciato del Nurburgring Nordschleife, con il tempo sul giro della Porsche 911 GT3 RS sullo storico circuito di prova di Top Gear. Guarda qui sotto il video!

La Ford Mustang GTD non è la solita Mustang: né per le prestazioni né per il prezzo. Sotto al cofano anteriore troviamo un V8 sovralimentato da 5,2 litri, capace di 815 CV e 325 km/h. Le modifiche a scocca, assetto, sospensioni e aerodinamica (ora attiva, con l'enorme ala posteriore robotizzata) portano il prezzo a ben 360.000 euro, contro i 58.500 euro di una Mustang normale venduta in Italia. Qui sotto il documentario che ne mostra la creazione.

Al Nordschleife, la GTD ha girato in 6'57''685: record presto abbassato dal pilota Dirk Muler a 6'52''072. Questo tempo fa di lei l'auto americana più veloce di sempre nell'Inferno Verde; la sesta auto sportiva di serie a completare un giro ufficialmente certificato in meno di sette minuti e la quinta più veloce nella categoria delle auto sportive di serie secondo i record del Nürburgring.

Il bombardone americano mostra i muscoli, ma pesa circa due tonnellate. Come se la cava contro la Porsche? La tedesca, sulla carta, è svantaggiata da una potenza di appena 525 CV e da una velocità di 296 km/h. Ma sulla bilancia si ferma a 1.450 kg e, con 258.000 euro di listino, costa circa centomila euro in meno. Guarda il video, se ancora non l'hai fatto, e scopri chi la spunta in questa lotta apparentemente impari (qui sopra il giro veloce della Cavallina di Stoccarda al 'Ring).

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/12/2025
Listino Ford Mustang Fastback
AllestimentoCV / KwPrezzo
Mustang Fastback GT 5.0 V8 450 CV 446 / 33058.000 €
Mustang Fastback GT 5.0 V8 450 CV automatica 446 / 33061.000 €
Mustang Fastback GT 5.0 V8 450 CV Dark Horse 453 / 33470.000 €
Mustang Fastback GT 5.0 V8 450 CV automatica Dark Horse 453 / 33073.000 €

