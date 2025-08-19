Un Ford Transit più veloce di Ferrari e Lamborghini al Nurburgring? Guarda il video POV

Romain Dumas porta il Ford Transit SuperVan 4.2 al Nürburgring e con il tempo di 6’48’’393 batte Huracan Performante e 296 GTB

L'asso delle corse endurance Romain Dumas ha sfidato l'Inferno Verde a bordo del Ford SuperVan 4.2, siglando un crono di 6'48''393. Abbastanza per mettersi dietro la Lamborghini Huracan Performante (6'52''01) e la Ferrari 296 GTB (6'58''70 - fonte Fastestlaps.com). Guarda qui sotto il video POV!

Il Ford Transit SuperVan 4.2 è un furgone a trazione integrale elettrica che pesa oltre 1.800 kg e può superare i 300 km/h, grazie a una potenza di 2.000 CV. Significativo che al Nurburgring non vada oltre i 262 km/h, probabilmente autolimitato per non compromettere l'autonomia.

Ford SuperVan 4.2: per ora si esibisce in Australia

Il SuperVan elettrico viaggia su gomme slick ed è un mezzo creato per la sperimentazione: con Romain Dumas al volante, ha già siglato i record sul giro sul tracciato di Mount Panorama a Bathurst, in Australia, nel 2024, e pure nella cronoscalata Pikes Peak negli USA nel 2023.

Ford Transit SuperVan 4.2: 2.000 CV per 1.800 kg e trazione integrale elettrica

D'accordo, è un prototipo, ma fa impressione pensare che un furgone - o van, come piace agli americani - possa girare al Nurburgring Nordschleife in un tempo inferiore a una Lamborghini o una Ferrari (di serie). Eppure è quello che è appena accaduto.

