Moto Morini: X-Cape 1200 e X-Cape 700 sono in promozione

Il mercato moto ha chiuso il primo mese dell'anno con segnali incoraggianti, segno che la voglia di moto sta già inziando a farsi viva tra i motociclisti, che nei primi mesi dell'anno solitamente scelgono di acquistare una nuova compagna d'avventure. In questo periodo cruiciale dell'anno sono tante le case costruttrici che provano a ''ingraziarsi'' i motocilclisti, presentando modelli nuovi (come Trident 800 e Ducati Monster, ad esempio) ma anche spingendo le vendite dei modelli presentati l'anno precedente attraverso le promozioni, come nel caso di Moto Morini e la sua gamma X-Cape.

Giù il prezzo per la X-Cape 700

Moto Morini X-Cape 700: la promozione sconta il prezzo d'acquisto

Prima dell'arrivo della sorella maggiore, la X-Cape 700 è stata la moto di punta per Moto Morini, un vero e proprio traino verso una gamma sempre più ampia. La adventure media della Casa di Trivolzio, fino al 30 aprile 2026, è proposta con uno sconto sul prezzo di listino di 500 euro. Il modello con cerchi in lega, ad esempio, costerà 6.690 euro anziché 7.190 euro.

Moto Morini X-Cape 1200: con il tris di borse è pronta a grandi viaggi

L'ammiraglia ora è la X-Cape 1200, vera bandiera tecnologica per Morini. La globetrotter spinta dal leggendario V2 è in promozione fino al 30 aprile 2026, l'iniziativa prevede l'inclusione nel prezzo d'acquisto di 13.990 euro anche il tris di borse in alluminio

VEDI ANCHE

Pubblicato da Danilo Chissalè, 09/02/2026