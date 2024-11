Moto Morini Corsaro GT: il segmento delle sport-tourer ha una nuova protagonista

Un'altra importante novità che Moto Morini porta a EICMA 2024 è la Corsaro GT, una sport-tourer pensata per chi cerca piacere di guida e comfort, sia nel quotidiano che nei viaggi. La moto è caratterizzata da un design elegante e aerodinamico allo stesso tempo, con linee distintive e un frontale impreziosito da luci a LED.

Moto Morini Corsaro GT Profilo

VEDI ANCHE

BICILINDRICO DA 96 CV Il suo cuore pulsante è il bicilindrico a V di 90° Euro5+ da 750cc, capace di erogare una potenza di 96 CV (è depotenziabile a 35 kW) a fronte di un peso in ordine di marcia di 215 kg. La ciclistica si affida a un telaio misto alluminio/acciaio e a un forcellone in alluminio, con all'anteriore una forcella a steli rovesciati completamente regolabile e con un mono con leveraggio progressivo dietro. Mentre l'impianto frenante prevede un doppio disco da 320 mm con pinze monoblocco davanti e un disco singolo da 255 mm con pinza fissa dietro.

Moto Morini Corsaro GT Dettaglio

DOTAZIONE Pensata per offrire una buona protezione aerodinamica e una buona comodità in sella (alta da terra 835 mm), la nuova Corsaro GT adotta di serie un parabrezza regolabile, un display digitale da 7'' con connettività Bluetooth grazie al quel è possibile collegare il proprio smartphone e utilizzare tutte le funzioni multimediali, navigatore compreso. Completano la dotazione i nuovi sistemi di assistenza alla guida come l'ABS cornering e il blind spot monitor. La moto sarà disponibile nelle concessionarie nella seconda metà del 2025, ad un prezzo non ancora reso noto.

Pubblicato da Francesco Irace, 05/11/2024