Moto Morini Corsaro Sport: arriva... o forse no?

Quando l’attesa supera il gusto… Diciamo che tra i pregi di Moto Morini non rientra la velocità di commercializzazione delle novità. Storia che è toccata alla X-Cape 1200 che ho provato qualche mese fa, proprio in questi giorni in arrivo in concessionaria, ma anche alla Corsaro GT, ufficialmente in arrivo nel 2026 dopo essere stata svelata nel lontano 2024. Sulle pagine del web, però, alcune testate straniere stanno iniziando a far circolare indiscrezioni (dal tono molto ufficiale) di un probabile arrivo anche per la più sportiva Corsaro Sport. Cosa c’è di vero? Facciamo chiarezza.

Arriva la Corsaro, ma non la sportiva (per ora?)

Moto Morini Corsaro GT Tre quarti anteriore

Come detto, una Corsaro in arrivo nel 2026 ci sarà ma non la Sport, bensì la versione crossover, ovvero la GT, che con la sportiva condivide molte soluzioni tecniche, tra cui motore a V (e ce ne sono pochi nel segmento), telaio misto acciaio/alluminio e cerchi da 17”, per tutte le caratteristiche tecniche vi rimando ai link d’approfondimento per entrambe. Come mai la Casa di Trivolzio abbia puntato sulla turistica e non la sportiva è presto detto: il mercatopredilige la versatilità delle crossover/adventure rispetto alla sportività pura di una moto come la Corsaro Sport.

Proprio in occasione della prova della X-Cape mi è stato comunicato dal management di Morini che quest’anno non ci sarà spazio per la sportiva, il 2027 potrebbe (e occhio al condizionale, che non da certezza del progetto) essere il suo anno. In questa fase il brand italo-cinese vuole puntare a consolidare le quote di mercato, mandando in rete modelli di sicuro appeal come X-Cape 700, X-Cape 1200 e la Corsaro GT, oltre alle piccole adventure AlltrHike e Kanguro, con la monocilindrica presentata a EICMA 2025.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 15/12/2025