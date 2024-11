Moto Morini Rumble, a EICMA 2024 debutta la bobber per neopatentati

Per la Moto Morini Rumble tanti muscoli, sella larga e bassa ma poco peso, e 33 CV perfetti per chi è alle prime armi

Si ispira al mondo Bobber la nuova Moto Morini Rumble, che completa la gamma di novità che Moto Morini porta a EICMA 2024. Come la 3 1/2, è equipaggiata con un propulsore V2 da 350 cc che fa di lei una moto stilosa ed elegante ma adatta anche e soprattutto a un pubblico giovane.

Moto Morini Rumble Profilo

PER NEOPATENTATI Ha l'aspetto da custom americana, con tanti muscoli, sella bassa (735 mm) e ampia, e uno stile di guida pensato per godersi la strada e non passare inosservati. Il suo motore Euro5+ è abbinato a una cinghia di distribuzione ed eroga una potenza di 33 CV e 31 Nm di coppia che la proiettano a una velocità massima di 150 km/h. Il telaio è di tipo monotrave a doppia culla in acciaio, come il forcellone, mentre davanti troviamo una forcella a steli rovesciati da 43 mm e dietro un doppio ammortizzatore regolabile nel precarico.

Moto Morini Rumble Faro a LED

GROSSA MA LEGGERA Si fa notare la sua grossa ruota anteriore, da 130/90/ 16'', mentre dietro troviamo un 150/80 16''. La dotazione prevede tra le altre cose un sistema integrato di navigazione per poter visualizzare mappe e percorsi in tutta comodità, direttamente sul display. Infine, nonostante l'aspetto imponente, il serbatoio da 16 litri e le misure generose, il peso complessivo della Rumble è tuttavia contenuto: 175 kg a secco. Quando sarà disponibile? A partire dalla seconda metà del 2025, ad un prezzo non ancora comunicato.



Pubblicato da Francesco Irace, 05/11/2024