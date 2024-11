Moto Morini X-Cape 1200 2025: ecco la maxi enduro in versione definitiva

Lo scorso anno X-Cape 1200 è arrivata come concept e un anno dopo, a EICMA 2024, ecco la maxi enduro in versione definitiva. Un'attesa lunga che però avrà aumentato ancor di più la curiosità degli appassionati. Scopriamo Moto Morini X-Cape 1200 2025.

MOTORE ED ELETTRONICA

La X-Cape 1200, forte del motore V2 Corsa Corta EVO da 1.187 cc per 125 CV a 9.000 giri/min e 105 Nm a 7.000 giri/min – disegnato ed ingegnerizzato in Italia – omologato Euro 5+, è ricca anche a livello di elettronica: 3 mappe motore, cruise control, assistente alla cambiata, controllo di trazione a tre livelli (disattivabile), radar posteriore per rilevamento dell'angolo cieco, cornering lights e telecamera centrale – che consente di registrare il viaggio – e TFT da 7'' con sistema di navigazione integrato. Da globetrotter attenzione anche lato comfort, con parabrezza regolabile, paramani di serie, sella e manopole riscaldabili, mentre per il passeggero il maniglione posteriore, realizzato in alluminio ed integrato con la piastra portapacchi posteriore, consente di effettuare lunghi viaggi. Di serie anche i sensori per la misurazione della pressione pneumatici e la doppia presa USB e USB-C.

CICLISTICA

Moto Morini X-Cape 1200 2024: fianco destro

Lato ciclistica la Moto Morini X-Cape 1200 2025 si fonda su un telaio a traliccio in tubi misto acciaio/alluminio, mentre il forcellone è in alluminio. Le sospensioni, Kayaba, sono una forcella interamente regolabile e un mono con regolazione remota del precarico, entrambi con escursione di 180 mm. Le ruote a raggi tangenziali da 19'' e 17'', tubeless, sono equipaggiate con pneumatici Pirelli Scorpion Trail 3 in misura 120/70 e 170/60. L’impianto frenante è Brembo, con pinze anteriori monoblocco su dischi da 320 mm e disco posteriore da 280mm di diametro, mentre l'ABS è dotato di funzione cornering. Il peso in ordine di marcia della X-Cape 1200 è di 245 kg, la sella a 860 mm.

USCITA E PREZZO

Moto Morini X-Cape 1200 2025 in nero

Moto Morini X-Cape 1200 2025 arriverà sul mercato nel secondo semestre del prossimo anno in 3 colorazioni, Energy Red, Viper Black, Artic White. Il pacchetto di accessori originali prevede il set di borse da viaggio con fissaggi integrati, ma il prezzo né della moto né degli accessori è stato ancora reso noto.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/11/2024