Italjet Dragster 459 Twin: il prezzo dello scooter... esagerato

Ciclistica e motore da moto, forme da scooter "da pista" e trasmissione, tutto è esagerato sull'Italjet Dragster 459 Twin, lo è anche il prezzo?

Italjet ci ha abituato ad azzardare con i suoi prodotti estremi. Dopo il Dragster 700 Twin (qui la prova), a EICMA 2025 il marchio ideato da Leopoldo Tartarini - oggi guidato dal figlio Massimo sul solco del padre - ha sorpreso tutti con il fratello minore Dragster 459 Twin: design aggressivo, ciclistica da moto e un sistema di cambio automatizzato denominato Smart Shift. Lo scooter sportivo bicilindrico è prossimo all'arrivo nelle concessionarie, scopriamo insieme colori e prezzi.

Italjet Dragster 459 Twin: prezzo e data d'arrivo

Italjet Dragster 459 Twin, 3/4 posteriore

Per scoprire tutte le caratteristiche tecniche del nuovo Dragster 459 Twin c'è l'articolo dedicato, con approfondimento sul suo sistema di trasmissione e le altre chicce che lo contraddistinguono. Lo scooter sportivo di Italjet arriverà nei prossimi giorni sulla rete vendita, due le colorazioni nero/arancio o nero/silver, il prezzo è di 9.990 euro, che per uno scooter può sembrare una follia ma guardando le caratteristiche e la componentistica direi che è in gran parte giustificato.

