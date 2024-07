Italjet Dragster 700 Twin: caratteristiche, data di arrivo e prezzi del super scooter

Dopo l'Italjet Dragster replica Gresini oggi l'Azienda italiana presenta la versione più performante di sempre, Dragster 700 Twin con motore bicilindrico da 68 CV. Scopriamo tutte le caratteristiche dello scooter sportivo, la data di apertura dei pre-ordini, quella di arrivo sul mercato, le versioni e i prezzi.

CARATTERISTICHE Realizzato sulla base dei concept Dragster 500GP e Dragster 559 Twin presentati a EICMA 2022 e 2023, Dragster 700 Twin rappresenta la punta di diamante. Progettato presso il Centro Stile Italjet di Castel Guelfo di Bologna, Dragster 700 Twin è equipaggiato con un motore bicilindrico 4 tempi raffreddato a liquido DOHC di Benelli e distribuzione a 8 valvole: dai 692 cc è capace di 68 CV di potenza a 8.500 giri e 70 Nm di coppia. Dragster 700 Twin vanta anche una trasmissione a 6 velocità, iniezione elettronica, avviamento elettrico e scarico sottosella sdoppiato. Il peso del Dragster 700 Twin è di 190 kg, il serbatoio è da 16 litri.

Da una costola di Dragster 559 Twin ecco la versione definitiva, Dragster 700 Twin

“Ancora una volta abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo, dando vita a un modello che rappresenta un omaggio ai motori a combustione interna,” ha affermato Massimo Tartarini, Presidente e CEO di Italjet “Molto più simile a una moto che a uno scooter, il Dragster 700 Twin dà vita a una categoria completamente nuova, inaugurando una nuova era nel settore delle due ruote.”

VERSIONI Dragster 700 Twin sarà realizzato anche nell'esclusiva versione Limited Factory Edition, prodotta in soli 700 esemplari per tutto il mondo. Caratterizzata da livrea nera/oro, sistema di scarico Akrapovič, sospensione posteriore e ammortizzatore di sterzo Öhlins, esclusive pinze Brembo e un coperchio frizione DucaBike con finestra trasparente. Dragster 700 Twin Limited Factory Edition potrà essere pre-ordinato a partire da venerdì 12 luglio 2024 alle 16 ora italiana – occasione nella quale arriveranno anche le foto – fino ad esaurimento o fino al 10 novembre 2024 (ultimo giorno di EICMA 2024) sul sito Italjet. Dragster 700 Twin, che sarà presentato a EICMA, sarà disponibile sia in versione per patente A2 che per patente A, senza restrizioni, dalla primavera/estate 2025 al prezzo di 12.900 euro per la versione standard e di 14.900 euro per l'edizione limitata.

Pubblicato da Michele Perrino, 09/07/2024