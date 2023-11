Italjet Dragster 559 Twin a EICMA 2023: super scooter o superbike?

Un veicolo destinato a lasciare un’impronta indelebile nel panorama motociclistico. Si chiama Italjet Dragster 559 Twin e a EICMA 2023 fa il suo debutto assoluto. Per ora, in veste di prototipo. Per ora...

MOTORE Evoluzione del concept Dragster 500GP presentato a EICMA 2022 e progettato presso l'Italjet Design Center di Castel Guelfo di Bologna, Italjet Dragster 559 Twin è un veicolo unico nel suo genere innanzitutto perché equipaggiato di bicilindrico parallelo raffreddato a liquido con distribuzione bialbero 8 valvole e alimentazione a iniezione di 550 cc, accreditato di ben 58,33 CV (43,5 kW) a 8.500 giri/min e una coppia massima di 55 Nm a 6.500 giri/min. La trasmissione è affidata a una frizione multidisco in bagno d’olio e un cambio a 6 marce comandato a pedale. L’avviamento è elettrico. Lo scarico sottoscocca a due vie, infine, rafforza l’ispirazione alle superbike voluta dai designer Italjet.

TELAIO La ciclistica è basata, come tradizione, su un telaio a traliccio in tubi d’acciaio entro cui è inserito il motore, il tutto a vista, per il piacere dei più appassionati. La sospensione anteriore è una forcella UPSD con steli da 48 mm ed escursione 120 mm. Dietro, il forcellone è regolato da un singolo ammortizzatore regolabile collegato a un sistema cantilever. Di rango anche i freni, con un doppio disco flottante e con profilo ‘wave’ di diametro 270 mm all’anteriore e un disco da 230 mm al posteriore. I cerchi sono da 15” e sono equipaggiati con pneumatici Pirelli Diablo nelle misure 120/70/R15 davanti e 160/60/R15 dietro. La lunghezza totale è di 2.102 mm, il passo 1.542 mm, l’altezza da terra della sella è di 795 mm. Il peso complessivo del veicolo a secco è di 180 kg. Il serbatoio del carburante contiene 16 litri.

QUANDO ESCE 559 Twin arriverà sul mercato alla fine del 2024 e sarà anche disponibile nella versione depotenziata a 48 CV (35 kW) a 7.500 giri/min per l’utilizzo con la patente A2. Il prezzo, non ancora definito, sarà in linea - ci assicurano - con la migliore concorrenza.

