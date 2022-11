Italjet Dragster 500GP: a EICMA 2022 il concept dello scooter "ipersportivo"

Motore e ciclistica da "vera" motocicletta con cambio a sei marce per questo concept che anticipa il modello di serie in arrivo nel 2024

UNA PREMIÈRE SOTTO I RIFLETTORI La kermesse di EICMA 2022 porta a battesimo un’anteprima mondiale proposta da Italjet, il concept Dragster 500GP. Si tratta di un “unicum”, come definito dallo stesso costruttore e che anticipa quello che sarà un modello di serie, il cui debutto è previsto nel 2024. Di fatto, si tratta di un prototipo riconoscibile per il family feeling che accomuna la famiglia Dragster e con cui la Casa italiana alza definitivamente l’asticella. Il Dragster 500GP, che va ad arricchire la gamma costituita dai più piccoli Dragster 125 e 200, è un modello sportivo, con la potenza di una moto, ma la leggerezza e l’agilità di un iperscooter e dà vita a una nuova categoria di mezzo, definita da Italjet “Urban Geared”.

Italjet a EICMA 2022: il concept dello scooter sportivo Dragster 500GP

TELAIO A TRALICCIO E CAMBIO A 6 MARCE Caratterizzato dal tipico telaio a traliccio in tubi, che contraddistingue gli scooter Italjet, Dragster 500GP è equipaggiato con forcella a steli rovesciati da ben 47 mm, doppio ammortizzatore posteriore con molla regolabile impianto frenante con doppio disco anteriore da 270 mm e disco posteriore da 230 mm, i cerchi sono da 15” con penumatici 120/70 davanti e 160/60 dietro. Il motore è un monocilindrico 4 tempi con distribuzione bialbero e 4 valvole raffreddato a liquido, che eroga 43 CV a 8.000 giri/min e una coppia massima di 43 Nm a 6.000 giri/min. La trasmissione, altra novità assoluta, utilizza un cambio a sei rapporti con frizione multidisco in bagno d’olio, al posto del tradizionale variatore o di un sistema a doppia frizione DCT, tipo Honda X-ADV. Il peso dello scooter è di 180 kg e le misure indicano una lunghezza di 2.045 mm, una larghezza di 750 mm, un interasse di 1.484 mm e l’altezza sella a 820 mm da terra. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 12 lt. Iniezione elettronica, avviamento elettrico e impianto di scarico a doppia uscita, dal look degno di una superbike, completano il pacchetto tecnico del nuovo Dragster 500GP. Il concept è stato ideato e sviluppato presso il Centro Stile di Italjet, a Castel Guelfo di Bologna.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/11/2022